Oğul Castro'nun Bodrum tatili Küba'yı karıştırdı

Küba devriminin mimarı efsanevi komünist lider Fidel Castro'nun küçük oğlu Antonio Castro Soto Del Valle'nin Bodrum'da olaylara sahne olan lüks tatili Küba'da tepkilere sebep oldu.

Valle'nin Bodrum tatili Küba'da yaşayan burjuva toplumu ile komünist halkı karşı karşıya getirdi. Eleştiriler öylesine yoğunlaştı ki, Kübalılar Castro rejiminin, küçük Antonio'nun Türkiye'ye bir iş ziyaretine mi yoksa eğlenmeye mi gittiğinin açıklanmasını istedi.

Mehmet Çiftçi'nin DHA'da yer alan haberine göre, bazı gazeteler, "halkın rüyasında bile göremediği bin doları nasıl oluyor da Castro'nun oğlunun sadece bir geceliğine Bodrum'daki süitlerden birine harcadığını" sorarken, bu olaya sessiz kalan Komünist Partisi'ni suçladı.

ABD'nin yıllardır Küba'ya uyguladığı ambargoyu kaldırmasıyla ekonominin canlanmasını bekleyen iş çevreleri Antonio Castro'nun iyi bir işadamı olduğuna değinerek, bu şahsın Türkiye'ye iş bağlantıları yapmak için gittiğini savundu.

Küba'nın önde gelen gazetelerinden Marti ise, "Hepimiz Antonio Castro'nun korumasıyız" başlıklı bir haber yayınlayarak, Fidel Castro'nun küçük oğlunun özel okullarda nasıl bir eğitim aldığını okuyucularına duyurdu.

Antonio Castro'nun küçüklüğünden beri burjuva yaşantısına büyük özlem duyduğunu hatırlatan gazete ne Fidel Castro'nun ne de kardeşi Devlet Başkanı Raul Castro'nun, Antonio Castro'yu topluma tanıtma ihtiyacı duyduğunu vurguladı.

Bodrum'da DHA muhabirini tartaklayarak olaylar çıkaran Antonio Castro Soto Del Valle için en ağır ifadeler Contactomagazin dergisi tarafından geldi. Dergi "Küçük Castro'nun skandallara sahne olan lüks yaşamı" başlıklı haberinde 46 yaşında bir doktor olan Antonio'nun Küba'da yeni girilen kapitalist sistemin öncülerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Dergi, işçi ve köylü sınıfının devrimi için yola çıkan Fidel Castro'nun bunda başarılı olmasına rağmen oğlunu burjuva sınıfına kaptırmaktan kurtaramadığını iddia etti. Contactomagazin dergisi ayrıca komünist rejimin, Fidel Castro'nun oğlunun 50 metrelik yatın ve geceliği herbiri bin dolar olan beş süitin parasının hangi fondan karşılandığına da açıklık getirmesi çağrısında bulundu.