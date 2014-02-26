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Bakan Bayraktar'ın oğlunun paraları iade edildi

Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın adli emanette tutulan 7600 doları iade edildi

26 Şubat 2014 18:34

17 Aralık’taki operasyonunun TOKİ ayağında gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın adli emanette tutulan 7600 doları iade edildi.

17 Aralık sabahı operasyon düzenlenen adreslerden biri de Abdullah Oğuz Bayraktar’ın evi ve ofisiydi. O sabah cep telefonuyla çekilen bir fotoğraf, en az 17 Aralık operasyonu kadar konuşuldu.

Fırat Alkaç'ın hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisinde arama yapan ekibin başındaki Başkomiser Recep Can, elinde tespihle bacak bacak üzerine atmış, ofis çalışanlarına da lahmacun siparişi verdirtmişti. Bu fotoğraf nedeniyle daha sonra iki kez sürülen Recep Can ve ekibi, Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisinde 7 bin 600 dolar para bulmuş, para savcılık emriyle adli emanete alınmıştı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgeyi bozmak, yok etmek, veya gizlemek, rüşvet almak ve vermek, nüfuz ticareti yapmakla suçlanan Abdullah Oğuz Bayraktar polisteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Tutuklanma istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 21 Aralık’ta serbest bırakıldı.

Abdullah Oğuz Bayraktar’ın avukatları önceki gün mahkemeye başvurarak, ofiste el konulan 7600 doların iade edilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, paranın Abdullah Oğuz Bayraktar’a iadesine karar verdi.

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