Oğul başkanlığa, baba maratona hazırlanıyor

Mustafa Karlık belediye başkanlğına hazırlanırken 77 yaşındaki babası da maratona hazırlanıyor.



Bursa’nın Yıldırım İlçesi'nde, MHP'den belediye başkan adayı olan Cüneyt Karlık ile 77 yaşındaki babası Mustafa Karlık, farklı maratonlara hazırlanıyor. Cüneyt Karlık, 29 Mart seçimleri için gece gündüz çalışırken, babası Mustafa Karlık ise Antalya'da pazar günü bu yıl 5'incisi yapılacak Öğer Maratonu'na hazırlanıyor.



Yıldırım İlçesi'nde, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapan Cüneyt Karlık, 29 Mart seçimlerinde bu kez MHP'den belediye başkan adayı oldu. Cüneyt Karlık ve babası Mustafa Karlık bu günlerde farklı maraton için ayrı ayrı çalışıyorlar. Cüneyt Karlık, sabah saat 08.00'de başlattığı seçim çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürürken, babası Mustafa Karlık ise pazar günü Antalya'da yapılacak 21 kilometreden oluşan 5'inci Uluslararası Öğer Maratonu'na hazırlanıyor. Geçen yıl yapılan yarışmada 3'üncü olan Mustafa Karlık, ``Yıllardır maraton koşularına katılıyorum. İki kez Avrasya Maratonu'na katıldım. Bu zamana kadar 70 madalya ve 20 kupa aldım. Antalya'da pazar günü yapılacak maratonda geçen yıldan daha iyi derece elde edeceğime inanıyorum'' dedi.



Seçim çalışması nedeniyle babasını günlerdir görmediğini söyleyen Cüneyt Karlık, ``İkimiz de maratona hazırlanıyoruz. Babamın pazar günü benim ise 29 Mart gecesi rakiplerimizi geride bırakıp ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum'' diye konuştu.

