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Yaşam

Öğretmenlik için formasyon ağustosa yetişecek 'şimdi tweeti bırakıp ders çalışın'

YÖK yaptığı açıklamada, ALES şartı getirildiği için formasyonun 2014 atamalarına yetişmeyeceği iddialarına ilişkin 'atamalar ağustosa yetişecek' mesajını verdi

22 Ocak 2014 14:27

Öğretmen olmak için pedagojik formasyon eğitimi alan ancak YÖK’ün, ALES şartı getirmesi üzerine ağustos ayındaki öğretmen atamalarına katılamayacaklarını iddia eden öğretmen adayları ile ilgili olarak YÖK, “Programın açılması bazı nedenlerle gecikti ancak yaz dönemi de kullanılarak adaylar ağustos ayında yapılacak öğretmen ataması başvurularına yetişecek” açıklamasında bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, bu yıl ağustos ayında yapılacak öğretmen atamalarına başvuru yapabilmek için pedagojik formasyon eğitimine başvuru yapan adaylar, YÖK’ün 16 Ocak’taki Genel Kurul’da ALES şartı getirmesi ile hayal kırıklığı yaşadı. Temmuz ayında tamamlanması beklenen pedagojik formasyon programının 2015 Şubat ayına kadar uzayacağını savunan adaylar, ağustos ayındaki öğretmen ataması başvurularına kadar programın tamamlanmayacağını iddia etti.

Twitter’da  #YÖKFormasyonu2014AtamalarınaYetiştir hashtag’i açarak tepkilerini dile getiren öğretmen adaylarına ilk yanıt yine sosyal medya üzerinden geldi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman, Twitter’da yaptığı açıklamada programın temmuz sonuna yetişeceğini belirterek öğretmen adaylarına, “Şimdi tweeti bırakıp ders çalışın” önerisinde bulundu.

 

Kılavuz güncelleniyor

 

YÖK, Mehmet Şişman’ın önerisine destek verdi. Programın ağustos ayındaki öğretmen atamalarına kadar yetişeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Pedagojik formasyon programlarına merkezi olarak öğrenci yerleştirme kararımızda amaç, üniversitelerde pedagojik formasyon programı açılan alanlar ve öğrenci yerleştirme kriterleri yönünden daha adil bir  sistem geliştirmekti. Bu konuda akademik ortalamanın yanında ALES sonuçlarının da kullanılmasının uygun olacağına karar verildi. Programın açılması bazı nedenlerle gecikti, ancak yaz dönemi de kullanılarak adaylar ağustos ayında yapılacak öğretmen ataması başvurularına yetişecek şekilde program tamamlanacak. Şu anda 30 bin aday programlara yerleştirilecek, gelecek öğretim yılında da bu kadar adayın yerleştirilmesi planlanıyor. Daha önce 20 bin aday için hazırlanan başvuru kılavuzları şu anda güncelleniyor. Daha önce başvuru yapanlar başvurularını güncelleyebilecek, yeni başvurmak isteyenler da başvurabilecek. Yeni başvuru alma sürecinin önümüzdeki hafta içinde yapılması, programların da şubat başında başlatılması planlanıyor.”

 

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