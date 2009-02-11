Öğretmenlik başvuruları yarın

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 8 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvuru süresi yarın başlıyor.



MEB, resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 46 alandan, 2007 ve 2008 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre ilk atama, hizmet üstünlüğü esasına göre de açıktan ve kurumlar arası atama biçimiyle ve milli sporculardan sınavsız olarak Beden Eğitimi alanına toplam 8 bin 285 öğretmen ataması gerçekleştirecek.



Atama başvuruları 12 Şubat 2009 tarihinde başlayacak ve 20 Şubat 2009 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvuruya ilişkin bilgiye bakanlığın ''http://personel.meb.gov.tr'' adresinde yayınlanacak olan ''2009-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu''ndan öğrenebilecek.



Başvurular il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmi hale gelecek. Başvurulardan hiçbir gerekçeyle ücret alınmayacak.



Atamalar, 25 Şubat 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.



