T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmenlik başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığının, 8 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvuru süresi başladı, 20 Şubat’a kadar sürecek.

12 Şubat 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 8 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvuru süresi başladı, 20 Şubat’a kadar sürecek.

MEB, resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 46 alandan, 2007 ve 2008 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre ilk atama, hizmet üstünlüğü esasına göre de açıktan ve kurumlar arası atama biçimiyle ve milli sporculardan sınavsız olarak Beden Eğitimi alanına toplam 8 bin 285 öğretmen ataması gerçekleştirecek.

Bugün başlayan atama başvuruları 20 Şubat 2009 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvuruya ilişkin bilgiye bakanlığın "http://personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacak olan "2009-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu"ndan ulaşabilecek.

Başvurular il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan büroların herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmi hale gelecek. Başvurulardan hiçbir gerekçeyle ücret alınmayacak.

Atamalar, 25 Şubat 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.

Atama yapılacak alanlar ve kontenjanları şöyle:

"Almanca: 25, Beden Eğitimi: 215, Bilişim Teknolojileri: 450, Biyoloji: 120, Coğrafya: 110, Çince: 1, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50, Deniz Araçları Yapımı-1: 7, Denizcilik-1: 10,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 180, El Sanatları Teknolojisi-1: 35, Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1: 35, Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2: 22, Felsefe: 135, Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi: 315, Giyim Üretim Teknolojisi: 13, Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 10, İHL Meslek Dersleri: 25, İHL Meslek Dersleri Arapça: 20, İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 520,İngilizce: 1000, İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 10, Kimya: 10, Laboratuvar: 3, Matbaa: 3, Matematik: 355, Muhasebe ve Finansman: 28, Müzik: 180, Okul Öncesi Öğretmenliği: 346, Psikoloji: 2, Radyo-Televizyon: 4, Rehber Öğretmen: 185, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar: 200, Rusça: 3, Sağlık Bilgisi: 5, Sanat Tarihi: 1, Sınıf Öğretmenliği: 2060, Sosyal Bilgiler: 155, Tarih: 210, Teknoloji ve Tasarım: 180, Tekstil Teknolojisi-1: 10, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme: 10, Türk Dili ve Edebiyatı/ Dil ve Anlatım/ Türk Edebiyatı: 435, Türkçe: 525, Yiyecek İçecek Hizmetleri: 35, Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği: 32."

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24