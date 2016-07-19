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15 Temmuz Darbe Girişimi

Öğretmenlerin yıllık izinleri iptal olacak mı?

Söz konusu kararın okul idarecileri için geçerli olabileceği söylenirken, Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı

19 Temmuz 2016 14:32

Darbe girişiminin ardından Başbakanlık tarafından tüm kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin kaldırıldığı bilgisi yayımlandı. Yaz tatilinde olan öğretmenlerin izinleri için Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ve eğitim çevreleri, öğretmenlerin yaz tatilinde olduğunu belirterek, bunun 'yıllık izin'den farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede "Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışları yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

 

Resmi açıklama yapılmadı

 

Habertürk'te yer alan habere göre, izinlerinin iptal olup olmadığını merak eden öğretmenler, bağlı oldukları Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla bilgi almak istedi. Öğretmenlerin izinleri ile ilgili ise henüz okul idaresine gelen resmi bir yazı olmadığı belirtildi. Söz konusu kararın okul idarecileri için geçerli olabileceğini söylendi. Henüz, MEB'den konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

 

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