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Eğitim

Öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetleri, çevrimiçi yapılacak

17 Haziran 2020 22:51

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrimiçi öğretim ortamlarında yürütüleceğini açıklandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde yapılacak mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.     

Safran, açıklamasında "Öğretmenlerimizin katılacağı Haziran Mesleki Çalışma Dönemi faaliyetleri uzaktan çevrimiçi öğretim ortamlarında yürütülecektir. Tüm yönetici ve öğretmenlerimize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

 

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