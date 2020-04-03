Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde öğretmenlerin ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini almalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Buna göre; 2019-2020 öğretim yılında görev yapan öğretmenler, Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üstlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.



Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi ve uzaktan eğitim görevi verilmesi halinde, ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin bu görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğretmenlerin, ek ders ücretleri geri tahsil edilecek.

Daha önce 11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karara geçici bir madde eklendi.

Eklenen geçici Madde’de, “2019-2020 öğretim yılında, 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Covıd*19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır. Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler tahsil edilir” ifadeleri yer aldı.

(MKM-FT)