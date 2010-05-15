Öğretmenlerin deli gömlekli eylemi

T24- Ataması yapılmayan öğretmenlerin bir araya geliştirerek kurduğu ‘İşsiz ve Güvencesiz Eğitimciler Platformu’ üyesi 20 öğretmen, bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Eğitim-Sen İl temsilciliği önünde bir araya geldi. Üzerinde, ‘200 bin öğretmen güvencesiz çalışıyor. 300 bin öğretmen atama bekliyor’ yazılı pankart ve döviz taşıyan platform üyelerinden 3'ü daha sonra ‘deli gömleği' giyerek basın açıklaması yaptı.





Grup adına deli gömleği giyerek açıklamayı okuyan Süleyman Karadaş, işsiz ve güvencesiz öğretmenlerin içine düştüğü durumun ‘deli saçması' olduğunu belirterek, şöyle dedi:



“Onca sene oku, sınavlara gir, başar. Ondan sonra, tam ‘Muradımıza erdik' derken, önümüze KPSS denilen kepaze sınavı çıksın. Öğretmenler; kadrolu, sözleşmeli, vekil, ücretli diye apoletlere ayrılmış. Güvencesiz çalışma koşulları dayatılıyor. Bu gidiş, gidiş değildir. Bizler bir an önce maddi ve manevi doyuma ulaşmış eğitim hizmeti istiyoruz. 7-8 yıldır ihtiyaç olmasına rağmen atamalarımız yapılmıyor ve hem bizler, hem de halkımız mağdur ediliyor. Fakat biz bu deli gömleğini giymeyeceğiz.”



Açıklama sık sık ‘Kadrolu atama istiyoruz’, ‘Başbakan sözünü yerine getir’, ‘Bu deli gömleğini giymeyeceğiz’, ‘Ücretli Başbakan istiyoruz’, ‘Yaşasın onurlu mücadelemiz’, ‘Eşit parasız bilimsel eğitim’ sloganları ile kesildi. Grupta bulunan ataması yapılmayan öğretmenler kutudan yapılmış kumbaraya ceplerindeki bozuk paraları atarken, “KPSS'ye girebilmemiz için bizde 55 lira para istiyorlar. Bu sınavın bedava yapılmasını istiyoruz. Zaten işsiz olan biz öğretmenler, bugün topladığımız paraları da hükümete göndereceğiz” dedi.



Kumbaraya paraların atılmasının ardından öğretmen adayları üzerlerinden çıkardıkları deli gömleğini atıp tekmeledikten sonra dağıldı.