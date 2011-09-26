Öğretmenleri kalkan yaptılar

T24- Siirt Pervari’deki Belenoluk Jandarma Karakolu’na önceki akşam roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldıran PKK’lılar, çatışma boyunca arada kalan ilköğretim okulu lojmanındaki 16 öğretmen ve 2 çocuğu kalkan olarak kullandı.









Hürriyet'in haberine göre, çatışmanın ortasında kalan öğretmenden biri, “Asker bizi korumak için karşılık vermedi” dedi. Çatışma aralıklı olarak 10 saat sürdü. 1’i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi.







Siirt’in Pervari İlçesi’nde Belenoluk Jandarma Karakolu’na önceki akşam roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldıran PKK’lı teröristler, karakolu ele geçirmek istedi ve çatışma boyunca da askerlerin ateşinden kurtulmak için 80 metre uzaklıkta bulunan Belenoluk İlköğretim Okulu’nun lojmanındaki öğretmenleri kalkan olarak kullandı. Karakolu canları pahasına savunan askerler, teröristlerin karakola girmesini engellerken, aralarında karakol komutanının da bulunduğu 6 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Aralıklarla yaklaşık 10 saat süren ve askerlerin lojmandaki öğretmenlere zarar gelmemesi için teröristlere bir süre karşılık veremediği çatışmada 1’i kadın, 3 terörist öldürüldü.







Elektriği kesip nöbetçiyi vurdular





Pervari İlçesi’ne bağlı olan, Van’ın Çatak ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan ve yaklaşık 50 askerin görev yaptığı Belenoluk Jandarma Karakolu’na önceki gün akşam 20’den fazla PKK’lı terörist roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Teröristler, karakola hâkim tepeler, köy içi ve karakola 80 metre uzaklıkta bulunan Belenoluk İlköğretim Okulu yanındaki öğretmen lojmanlarına sızdı. Teröristler, elektrikleri kestikten sonra karakol nizamiyesindeki nöbetçi askeri Biksi makineli tüfekle uzaktan vurup şehit etti. Ardından çeşitli noktalardan uzun namlulu silahlarla ateşe başladı.





Kapıları kırıp lojmana girdiler





Bir grup terörist de 10’u kadın 16 öğretmenin yanlarında 2 çocukla kaldığı öğretmen lojmanlarını kendilerine kalkan olarak kullandı. Burada kapılarını kırıp okul binası ile lojman giriş katına giren teröristler, karakolu yoğun ateş altına aldı. Karakoldaki askerler, öğretmenlere zarar gelmemesi için bir süre buradaki teröristlere ateş açamadı.





Teröristleri püskürttüler





Teröristler çeşitli noktalardan yoğun ateş altına aldıkları Belenoluk Karakolu’nu ele geçirmek istedi. Askerler, karakol bahçesine giren 5-6 teröristi geri püskürterek, binaya sızmalarını önledi. Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat ve emrindeki kahraman askerler, canlarını ortaya koyarak karakolu savundu. Burada yaklaşık 3 saat süren çatışmada Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat (İzmir), Jandarma Onbaşı Recep Gök (Şırnak), Jandarma Er Önder Turgay (İzmir), Jandarma Er Adem Yörük (Antalya), Jandarma Er Ömer Dursun (Sinop), Jandarma Er Halil İbrahim Türkmen (Konya) şehit düştü, 11 asker de yaralandı. Çatışmada 1’i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi.





Kaçtıkları yola mayın döşediler





Saldırının duyulması üzerine Belenoluk Köyü’ne karadan birlikler sevk edildi. Ancak, teröristlerin takviye askerlerin gelişini önlemek için köy yoluna çok sayıda mayın döşediği belirlendi. Güvenlik güçleri mayınları imha ederek, köye ulaşmaya çalıştı. Karakola sızamayan PKK’lı teröristler, köy içine kaçarak, burada kendilerine köylüleri siper yapıp askerlerle çatışmayı sürdürdü. Köyde teröristlerle güvenlik güçlerinin çatışması saatlerce sürdü.





Çatışma yaklaşık 10 saat sürdü





Çatışma bölgesine Siirt’teki 3’üncü Komando Tugayı’ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle jandarma komando timleri sevk edildi. Ancak, teröristler ağır makineli Biksi silahlarla helikopterlere ateş açınca helikopterler bir süre Belenoluk’a inemedi. Bunun üzerine Kobra helikopterler devreye girdi. Kobralar, zaman zaman teröristlerin bulunduğu değerlendirilen hedefleri bombaladı. Saat 18.00’de başlayan çatışmalar ilk 3 saati yoğun olmak üzere dün saat 05.00’e kadar aralıklarla devam etti.





Asker korumak için karşılık vermedi





Belenoluk İlköğretim Okulu lojmanında bir anda kendilerini can pazarında bulan öğretmenlerden biri dehşet saatlerini şöyle anlattı: “Akşam saatleriydi. Karakola 80 metre uzaklıkta olan lojmana giren teröristler karakola ateş etmeye başladı. İki katlı lojmanda hep birlikte tuvalete banyolara saklandık. Okulun kapılarını da kırıp içeriye giren teröristler buradan da ateş etti. İlk çatışma yaklaşık 3 saat sürdü. Çatışmanın ortasında kaldık. Karakoldaki askerler lojmandaki öğretmenleri korumak için kendilerine buradan ateş eden teröristlere uzun süre karşılık vermedi. Bunu sadece bizleri korumak için yaptı. Çok zor bir geceydi. Ölümle burun buruna geldik.” Öğretmenler, çatışma nedeniyle okul ve lojmanın delik deşik olduğunu belirterek, kendilerinin köyden güvenli şekilde alınmasını istedi.





Kör Kandil Dağı’nda büyük operasyon





Siirt’e karayolu ile yaklaşık 5 saat uzaklıkta bulunan ve Şırnak- Siirt- Van sınırlarının kesiştiği bölgede Botan Çayı kenarında bulunan Belenoluk Köyü’ndeki karakola yönelik düzenlenen saldırıdan sonra bölgede karadan ve havadan geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Dün sabah saatlerinden itibaren Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine komando birlikleri indirdi. PKK’lıların kaçtığı Kör Kandil Dağı ile Geçittepe Mevkii’ne indirilen komandolar teröristlerin izini sürerken, bölgeye karadan da askerler sevk edildi. Kobra helikopterler de teröristlerin bulunduğu değerlendirilen noktaları ateş altına aldı. Bu arada Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Ziyaret Beldesi Jandarma Karakolu’na da dün akşam teröristlerce ateş açıldı. Nöbetçi askerlerin karşılık vermesi üzerine, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

