-ÖĞRETMENLERİ CUMHURBAŞKANI GÜL İLE GURUR DUYUYOR KAYSERİ (A.A) - 23.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kayseri Lisesi'ndeki öğretmenleri, Gül'ü sessiz ve sakin olması ile derslerindeki başarılarıyla hatırlıyor. Bugüne dek birçok ünlü isim yetiştiren tarihi Kayseri Lisesi'nden 1967-1968 eğitim öğretim yılında mezun olan Cumhurbaşkanı Gül'ün öğretmenleri, Gül'ü ''sessiz, sakin, büyüklerine karşı saygılı olması ve efendiliği'' ile hatırladıklarını söylediler. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kimya Öğretmeni Şenol Terzioğlu (67), bütün öğrencilerini hatırlamalarının mümkün olmadığını, ancak Cumhurbaşkanı Gül'ü, ailesi ile komşuluk ilişkileri nedeniyle çok iyi hatırladığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül'ü, öğrenciliğinden önce çocukluk döneminde de efendi kişiliği ile tanıdığını belirten Terzioğlu, şunları anlattı: ''Abdullah'ı lise son sınıfta okutmuştum. Kendisi, öğrencim olmasının yanı sıra çok yakın komşumdu. 7 yıl aynı apartmanda birlikte oturduk. Biz Abdullah'ın dayısının kiracısıydık. Çocukluğundan beri Abdullah'ı efendi, son derece saygılı bir çocuk olarak tanıdım. Abdullah, yaşıtları gibi kesinlikle şımarıklık, yaramazlık, saygısızlık yapmazdı. O zamanki öğrencilerimizin hepsi okula 'okumak için' gelirlerdi. O nedenle çok başarılı öğrenciler yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin önemli mevkilerde olması bizi mutlu ediyor. Abdullah'ın başarılarının devamını diliyorum.'' O dönem Kayseri Lisesi'nin Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni olan Şenol Terzioğlu'nun eşi Hayri Terzioğlu da (76), çocukluğunu tanıdığı Cumhurbaşkanı Gül'ün önemli görevlerde bulunmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. -''ÇOK SESSİZ VE EFENDİYDİ''- 1963-1974 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde Coğrafya Öğretmeni olan Perihan Coşkun (70) da, ''Abdullah, çocukluğunda da çok sessiz ve efendiydi, halen de efendiliğini bozmadı'' dedi. Kayseri'de Abdullah Gül ile aynı sokakta oturduklarını ve onu büyük körüklü çantası ile evlerinin önünden geçerken hatırladığını dile getiren Coşkun, şöyle konuştu: ''Abdullah'ı, sanıyorum lise 2 ve 3'te okutmuştum ve kendisiyle bir dönem aynı sokakta oturmuştuk. Onu, hep sırada otururken sergilediği efendi tavırlarıyla hatırlıyorum. Notlarının nasıl olduğunu şu an hatırlayamıyorum ama çok parlak bir öğrenci değildi herhalde. Kayseri'de uzun yıllar yaşamış bir öğretmen olarak, Kayseri'den hem de benim öğrencim olan birinin Cumhurbaşkanı olması ile gurur duyuyorum. Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı kalarak görevini sürdürmesini istiyorum. Şimdi insanlar değişti, menfaatler ön plana çıktı. Ama, 1923'ten sonraki 15-20 yıllık dönemin hiç unutulmaması gerekir. O zaman ülkenin nereden nereye geldiği hatırlanmalıdır.'' Eşi Yurdakul Coşkun'un da Cumhurbaşkanı Gül'ün Matematik öğretmeni olduğunu hatırlatan Coşkun, ''Öğretmenler günlerinde aranmak çok güzel bir duygu ama, Abdullah'ın bizi aramasını bekleyemeyiz. Aramadığı için sitemimiz yok. Çünkü çok önemli işleri var'' dedi. Kayseri Lisesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra başta 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal olmak üzere birçok bakan ve bürokrat ile ünlü ismi yetiştirdi.