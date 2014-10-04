Öğretmenlere türban sürgünü

Müdür Ali Aktay, mescit ve başörtüsü için geçen yıl okulda başlatmak istediği çalışma üzerine öğretmenler de tepki olarak derslerine öğrencileri serbest kıyafetle almaya başladı. Şikâyet sonrası öğretmenler hakkında “Okul idaresine karşı gelmek ve okulun düzenini bozmak” gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonrası Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, “görev yeri değişikliği” kararı gönderilen Eğitim Sen üyesi öğretmenler Günay Deniz, Gülsen Can Yeterge ve Ferdi Yeşilırmak, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Kâğıthane’ye sürgün edildi.

Sürgün edilen öğretmenlerden Günay Deniz, okul yönetimi hakkında nefret suçu ve mobbing gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Deniz, “Müdür beye düşüncelerimizi söylediğimizde bize ‘Ben buraya bu konuyu çözmek için geldim, gerekirse bu uğurda şehit olurum’ dedi” ifadesini kullandı.

'Din düşmanısın'

Yaşadıklarını Cumhuriyet Gazetesi'ne anlatan Günay Deniz, geçen yıl türban ve mescit çalışmalarına karşı çıktıktan sonra okul yönetimi tarafından mobbinge maruz kaldığını belirterek “Olaydan iki gün sonra müdür Ali Altay bir toplantı yaparak benim ders saatlerimi arttırdı ve nöbet koydu. Kendisine gidip neden böyle yaptığını sorduğumda ‘Din düşmanısın, bundan ötürü senin ders programını değiştireceğim. Ve yönetmeliklerin verdiği yetkiyi lehine kullanmayacağım’ dedi. Akşam saatlerinde ders yazıldı" diye konuşan Deniz, "Sağlık problemlerimin olduğunu bile bile öğretmenler odası ve tuvalet birinci katta olmasına karşın 3. katta nöbet tutmak zorunda kaldım. Sürekli müdür yardımcıları tarafından izleniyordum. Sonra asılsız yere hakkımda soruşturma açıldı” açıklamalarında bulundu.

'MEB'in haberi olmadan Kuranıkerim Yarışması'

Deniz, okul müdürünün geçen yıl öğretmenleri denetlemek için sınıf kapılarına pencere açtırmak istediğini söyleyerek, “Öğretmenlerin ‘Biri Bizi Gözetliyor’ gibi denetlenemeyeceğini söyledik ve tepki gösterdik. Bir ay sonra da bir tarikatın ‘Kuranıkerim çalışması’ adı altında MEB’in onayı olmadan okulun kapılarına yarışma afişi astı. Biz buna da karşı çıktık” diye konuştu.