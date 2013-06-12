KESK eylemine katılan öğretmenlere soruştuma mı açıldı?

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Hasan Özaydın, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, KESK tarafından düzenlenen iş bırakma eylemine katılan üyeleri hakkında soruşturma açtığını öne sürdü

Bursa’da da düzenlenen KESK’in Türkiye genelinde 4-5 Haziran'da düzenlediği iş bırakma eylemleri Taksim Gezi Parkı’ndaki protestolara destek verilerek yapıldı.

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Hasan Özaydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, eyleme katılan Eğitim- Sen üyesi öğretmenlerin tespiti için soruşturma başlattığını söyledi.

Eylemin son günü olan 5 Haziran'da, il milli eğitim müdürlüğünün kentte bulunan tüm okullara, yazı göndererek, 6 Haziran tarihine kadar eyleme katılan öğretmenlerin bildirilmesini istediğini açıklayan Özaydın, şöyle konuştu:



“Okullara gönderilen yazıda, greve katılanların sayısının aynı gün, isimleri de bir gün sonrasına 6 Haziran’a kadar istendi. Bazı üyelerimizin savunmaları istendi. Şurası bir gerçek ki, arkadaşlarımıza bir soruşturma açılması ya da açılacak olan soruşturma sonucu onlara ceza verilmesi mümkün değil. Bu konuda daha önce kazandığımız birçok örnek davamız var. Milli Eğitim Müdürlüğü yanlı ve taraflı davranıyor. 80 gündür okullarda devam eden bir kılık kıyafet eylemiyle ilgili bu güne kadar hiçbir tespit çalışması yapılmadı. Buna rağmen eyleme katılan arkadaşlarımızı belirleyerek, fişleyerek adaletli davranmıyorlar."

Eğitim-Sen okul müdürlerini uyardı

Eğitim-sen Bursa Şubesi, kendi internet sitesinde bir duyuru yayınlayarak, greve katılan öğretmenlerin isimlerini bildirecek olan okul müdürlerini uyardı. İşte o duyuru:

"Greve katılımdan dolayı okul idarelerinden ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından katılımcı sayısı ve isimleri istenmiştir. Konu hakkında İl MEM ile yapılan görüşmede bunun Bakanlık tarafından istendiği tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyu ile paylaşılan ve günler öncesinden konfederasyonumuzun/sendikamızın grev yapacağı bilindiği halde böyle bir uygulamanın yapılması hukuksuz ve keyfidir. Kamuda devam eden eylemlerin hiçbirine bu yapılmamışken bizlere yapılması taraflılığın en somut göstergesidir.

Bu konuda uygulayıcı olacakların ( il/ilçe/okul müdürleri) tamamı hakkında gerekli adli ve idari girişimlerde bulunacağımızı buradan üyelerimize ve kamuoyuna bildiriyoruz.

Üyelerimiz ve üye olmayan grev katılımcılarından kendilerinden ifade / savunma istendiğinde hemen sendika şubemizle iletişime geçmelerini, ilgililere de kendileri hakkında sendika şubemiz tarafından idari ve adli işlemlerin yapılacağını bildirmelerini istiyoruz.

İfade ve savunma örnekleri genel merkez internet sitesinde mevcuttur.

Daha geniş bilgi için şubemizle görüşmeniz yeterli olacaktır."

“DİĞER İLLERDE YOK"



Yaşadıkları sıkıntıyı, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Bilici ile görüştüklerini anlatan Özaydın, Bilici'nin kendilerine böyle bir talebin bakanlıktan kendilerine geldiğini söylediğini öne sürdü. Özaydın, yaptıkları incelemede Bursa'dan başka hiçbir ilde böyle bir soruşturmanın olmadığını da söyledi.



"BİZDEN BÖYLE BİR YAZI GİTMEDİ"



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ise, Bakanlık'tan kendilerine böyle bir yazı gelmediğini belirterek, "Bizden de okullara yazı gitmedi. Ama bizim okullarda ne olduğunu takip etmemiz gerekli" dedi.