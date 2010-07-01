T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğretmenlere müjde

MEB 10 bin yeni öğretmen alacak. Alınacak öğretmenlerin 9 bini sözleşmeli olacak.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Milli Eğitim Bakanlığı, 9 bin 584 adet sözleşmeli öğretmen alacak.
 
En büyük alım 3 bin 106 ile sınıf öğretmenliğine yapılırken, bunu 817 kadroyla İngilizce öğretmenliği izliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için bugün başlayan başvuru süresi 7 Temmuz'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 bin 584 adet sözleşmeli öğretmen alacak.En büyük alım 3 bin 106 ile sınıf öğretmenliğine yapılırken, bunu 817 kadroyla İngilizce öğretmenliği izliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için bugün başlayan başvuru süresi 7 Temmuz'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde görevlendirilmek üzere 9 bin 584 adet yeni sözleşmeli öğretmen alacak. 2008 ve 2009 yılında yapılan kamu personel seçme sınavından geçerli not alan ve gerekli diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

ELEKTRONİK FORM DOLDURULACAK

Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurduktan sonra, onay için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gidecek. 9 Temmuz'da sonuçlar ilan edilerek, Ağustos ayında göreve başlayacaklar.

KİMLER ALINACAK

9 bin 584 öğretmenden 3 bin 106 tanesini sınıf öğretmeni oluşturacak. 817 İngilizce, 683 okul öncesi, 475 Türk Dili ve Edebiyatı, 463 Türkçe, 457 İlköğretim Matematik öğretmeni alınacak.

EN ŞANSSIZLAR!

En az alım ise Aile ve Tüketici Bilimleri, Denizcilik Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı, El Sanatları Teknolojisi ve Sanat Tarihi bölümünde yapılacak. Bu alanlarda sadece birer öğretmen alınacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24