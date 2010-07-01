Öğretmenlere müjde

T24-

En büyük alım 3 bin 106 ile sınıf öğretmenliğine yapılırken, bunu 817 kadroyla İngilizce öğretmenliği izliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için bugün başlayan başvuru süresi 7 Temmuz'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 bin 584 adet sözleşmeli öğretmen alacak.En büyük alım 3 bin 106 ile sınıf öğretmenliğine yapılırken, bunu 817 kadroyla İngilizce öğretmenliği izliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için bugün başlayan başvuru süresi 7 Temmuz'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde görevlendirilmek üzere 9 bin 584 adet yeni sözleşmeli öğretmen alacak. 2008 ve 2009 yılında yapılan kamu personel seçme sınavından geçerli not alan ve gerekli diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

ELEKTRONİK FORM DOLDURULACAK

Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurduktan sonra, onay için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gidecek. 9 Temmuz'da sonuçlar ilan edilerek, Ağustos ayında göreve başlayacaklar.

KİMLER ALINACAK

9 bin 584 öğretmenden 3 bin 106 tanesini sınıf öğretmeni oluşturacak. 817 İngilizce, 683 okul öncesi, 475 Türk Dili ve Edebiyatı, 463 Türkçe, 457 İlköğretim Matematik öğretmeni alınacak.

EN ŞANSSIZLAR!

En az alım ise Aile ve Tüketici Bilimleri, Denizcilik Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı, El Sanatları Teknolojisi ve Sanat Tarihi bölümünde yapılacak. Bu alanlarda sadece birer öğretmen alınacak.

