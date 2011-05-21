-ÖĞRETMENLERE ''LİSANS TAMAMLAMA'' FIRSATI ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan ön lisans mezunu öğretmenlerin 2011-2012 eğitim-öğretim yılında tekrar lisans tamamlama programına son kez alınması için ek protokol imzaladı. MEB'e bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan ön lisans mezunu öğretmenlerin lisans tamamlamalarına yönelik MEB ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında ''Okul Öncesi Öğretmenlerinin Lisans Tamamlama Programı Protokolü'' imzalanmıştı. Daha sonra ise bu konuyla ilgili ek protokol imzalanarak, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında uygulaması başlatılan lisans tamamlama programına çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında kadrolu olarak görev yapan Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Eğitimi ön lisans mezunu öğretmenlerin 2011-2012 eğitim-öğretim yılında tekrar lisans tamamlama programına son kez alınması kararlaştırıldı. Ek protokole göre, bu programa katılmak isteyen kadrolu ön lisans mezunu okul öncesi öğretmenlerin bulundukların İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata geçerek, bilgilerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile en geç 24 Haziran 2011 tarihine kadar MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekiyor. Konuya ilişkin şahsi başvurular kabul edilmeyecek.