Öğretmenlere 'eş durumundan' atama müjdesi

T24 - MEB, 2011 yılına mahsus olmak üzere öğretmenlerin sadece eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurularını 19-28 Aralık 2011 tarihlerinde alacak. Atamalar, bu yıla özel olarak 30 Aralık'ta gerçekleştirecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin sağlık, eğitim ve eş durumlarından kaynaklanan yer değiştirmeleri içeren özür grubu atamalarını bu yıla özel olarak 30 Aralık'ta gerçekleştirecek.
Kararla, Bakanlığın değişen Teşkilat Yasası nedeniyle, yılda iki defa yerine teke indirilen atamaların Şubat ayında yapılmamasından doğan mağduriyet giderilmiş olacak. MEB'den yapılan açıklama şöyle:
"Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 14.09.2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede personele ilişkin hükümlerden atamayla ilgili 37. maddede belirtildiği üzere "bakanlıkça belirlenecek özür grubuna bağlı yer değiştirmeler yaz tatillerinde yapılır" hükmü uyarınca 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 2012 Eylül ayında atamalar gerçekleştirilecektir. Ancak kanun hükmünde kararnamenin 2011'de yürürlüğe girmiş olmasından dolayı herhangi bir mağduriyete yol açmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizden eş durumu özrü bulunanlardan; adaylık ve eşinin sigortalılık süreleri bakımından 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla gerekli şartları taşıyacak olanların, 2011 yılına mahsus olmak üzere sadece eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurularının 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmasına, atama işleminin ise 30 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Atananların ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri 20 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayacak olup yarıyıl tatili içinde tamamlanacaktır.
Eş özür durumundan yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerimiz, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr
adresinde yayınlanacak olan Öğretmenlerin Eş Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu (Aralık-2011) hükümleri çerçevesinde başvuru yapmaları ve gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir."