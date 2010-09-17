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Yaşam

ÖĞRETMENLERE 540 LİRA ÖDENEK ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 13:38

-ÖĞRETMENLERE 540 LİRA ÖDENEK ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Öğretmenlere her eğitim-öğretim yılı başında ödenen eğitime hazırlık ödeneği bu yıl 540 TL olarak, okulların açıldığı 20 Eylül Pazartesi gününden itibaren ödenmeye başlanacak.  Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzasıyla illere gönderilen yazıda, hazırlık ödeneğine ilişkin talimat yer aldı. Çubukçu yazısında, 2010 yılı Bütçe Kanunu'nda, 657 sayılı Kanun'un ek 32. maddesi gereğince, hazırlık ödeneğinin 540 TL olarak belirlendiğini anımsattı.  Kanunda, bu ödeneğin, eğitim-öğretim yılını başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara yüzde 75, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50 oranında ödenmesinin öngörüldüğünü belirten Çubukçu, şunları kaydetti: ''Bu kapsamda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) 540 TL, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi gerekmektedir.'' Bakan Çubukçu, söz konusu ödeneğin 20 Eylül 2009 tarihinden itibaren ödenmesi talimatı verdi.

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