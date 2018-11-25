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Kültür-Sanat

Öğretmenlerden nostalji şarkılarla konser

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerden oluşan grup, 1970’ler ve 1980’lerin en popüler şarkılarından oluşan bir konser verdi

25 Kasım 2018 01:07

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerden oluşan grup, 1970’ler ve 1980’lerin en popüler şarkılarından oluşan bir konser verdi.
Niğde Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Öğretmenlerden oluşan Grup 7 İklim\'in Şefi Hayri Yıldız, “Bu programı öğretmenlerden oluşan 7 İklim Grubu olarak hem 70’leri hem de 80’leri canlandırmak, bir nostalji yapmak ve öğretmenlerimizi anmak için yaptık. Yaklaşık 5 aydır bu süreç için çalışıyoruz. 70’ler ve 80’lere ait özel kostümler diktirdik\" dedi.

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