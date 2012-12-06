T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğretmenlerden eşofmanlı eylem

Eğitim-Sen üyesi öğretmenler 'eğitimin içeriğinin gericileştirilmesi'ni protesto etmek için okula eşofmanla gitme eylemi yaptı

06 Aralık 2012 11:04

Eğitim-Sen tarafından yapılan çağrıya uyan bir çok öğretmen derslere eşofman ile girdi. Bazı okul yönetimleri öğretmenleri uyardı.

Sendika Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada "Eğitim Sen olarak, okullarda laik eğitim anlayışıyla temelden çelişen kimi uygulamalara dikkat çekmek, eğitimde dinsel simge ve söylemlerin kullanılması başta olmak üzere, eğitimin içeriğinin gericileştirilmesine karşı demokratik tepkimizi göstermek için bugün Türkiye`nin dört bir yanında başlatmış olduğumuz "okula eşofmanla gitme" eylemimize yoğun katılım olmuştur." denildi.
Açıklamada, " Üyelerimizin okul yöneticilerinin odalarına çağırarak "sarı zarf" verilmesi ve sözlü tehdit gibi uygulamaların başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Gaziantep ve Kırıkkale`de yoğun olarak yaşandığı tespit edilmiştir. Balıkesir`de daha da ileri gidilerek, okullara resmi polisler gönderilmiş ve okullardan hangi öğretmenlerin okula eşofmanla geldiğinin bilgisi istenmiştir." denildi.
Sendika eylemin  "türbana karşı yapılmış bir eylem" olmadığını, eğitim sisteminde yıllardır sistematik olarak yaşanan dinselleştirme adımlarına karşı gösterdiği tepkinin bilinçli olarak çarpıtılması ve toplumda bu konu üzerinden yeni bir kamplaşma yaratılması amacı taşıdığını ifade etti.

ETİKETLER

eğitimseneşofmanöğretmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24