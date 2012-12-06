Öğretmenlerden eşofmanlı eylem

Eğitim-Sen tarafından yapılan çağrıya uyan bir çok öğretmen derslere eşofman ile girdi. Bazı okul yönetimleri öğretmenleri uyardı.

Sendika Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada "Eğitim Sen olarak, okullarda laik eğitim anlayışıyla temelden çelişen kimi uygulamalara dikkat çekmek, eğitimde dinsel simge ve söylemlerin kullanılması başta olmak üzere, eğitimin içeriğinin gericileştirilmesine karşı demokratik tepkimizi göstermek için bugün Türkiye`nin dört bir yanında başlatmış olduğumuz "okula eşofmanla gitme" eylemimize yoğun katılım olmuştur." denildi.

Açıklamada, " Üyelerimizin okul yöneticilerinin odalarına çağırarak "sarı zarf" verilmesi ve sözlü tehdit gibi uygulamaların başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Gaziantep ve Kırıkkale`de yoğun olarak yaşandığı tespit edilmiştir. Balıkesir`de daha da ileri gidilerek, okullara resmi polisler gönderilmiş ve okullardan hangi öğretmenlerin okula eşofmanla geldiğinin bilgisi istenmiştir." denildi.

Sendika eylemin "türbana karşı yapılmış bir eylem" olmadığını, eğitim sisteminde yıllardır sistematik olarak yaşanan dinselleştirme adımlarına karşı gösterdiği tepkinin bilinçli olarak çarpıtılması ve toplumda bu konu üzerinden yeni bir kamplaşma yaratılması amacı taşıdığını ifade etti.