Öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da görev yapan yaklaşık 300 öğretmen, şehit olan meslektaşları için yaklaşık 3 kilometre yürüdüler.

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen öğretmenler, yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek tarihi Yakutiye Medresesi önüne geldiler. Burada Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı tarafından karşılanan öğretmenlere, aday öğretmenler kırmızı karanfil dağıttı. Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, şehit olan öğretmenler anıldı. Öğretmenlere ait 48 eserin yer aldığı resim serginin gezilmesinin ardından yürüyüşe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz bir konuşma yaptı. Kaygusuz, \"Öğretmenler günü nedeniyle hem şehrimizin tarihini, kültürünü tanıtmak hem de halkımızda farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlikler düzenledik. Atatürk Üniversitesi kavşağından Yakutiye Medresesi önüne öğretmen ve idarecilerimizle halkımızda bugün farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptık. Bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Öğretmenlerimizin gününü kutluyorum\" diye konuştu.

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