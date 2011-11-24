-Öğretmenler sayesinde ülke geleceği daha aydınlık olacak ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigane kalmayan öğretmenler sayesinde bu ülkenin geleceğinin çok daha aydınlık olacağını belirtti. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: ''Türkiye iyi yetişmiş, genç ve dinamik nüfusuyla eğitimden sağlığa, adaletten emniyete büyük başarılara imza atıyor, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Hiç şüphesiz, milletçe elde ettiğimiz bu başarıda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimize aittir. Bu bakımdan, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışını benimsemiş bir hükümet olarak, insana yapılan her türlü yatırıma büyük değer atfediyor, öğretmenlerimizi baş tacı ediyor, emeklerini takdirle karşılıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, eğitimi bu ülkenin birinci meselesi kabul ettik, bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık, 163 bin derslik inşa ettik, gelişmiş ülkelerdeki eğitim imkanlarını, eğitim teknolojilerini öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bütün bunların yanında öğretmenlerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, morallerinin yüksek tutulması için de pek çok düzenleme gerçekleştirdik.'' Son dokuz yılda, 300 bin 924 kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirerek, eğitim altyapımızı daha da güçlendirdik. İnanıyorum ki, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigane kalmayan öğretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Bu vesileyle, yakın zamanda Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden genç ve idealist öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında 'başöğretmen' sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladığımız 24 Kasım gününün tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.''