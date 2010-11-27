Öğretmenler rapor aldı, okulun kapısına kilit vuruldu

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Üç derslikli ve 65 öğrencinin eğitim gördüğü Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı İnişli Köyü İlköğretim Okulundaki üç öğretmenin de raporlu olması nedeniyle eğitim ve öğretime başlanılamadı.Köy muhtarı Yıldıray Bulut, öğrencilerin her gün okula gittiklerini ancak okulun kapalı olması nedeniyle tekrar eve döndüklerini söyledi.Görevli öğretmenlerin eğitim ve öğretim başladığı günden bu yana sürekli rapor aldıklarını bildiren Bulut, ''Öğrenciler eğitimden mahrum kaldı. Her sabah 'öğretmenlerimiz belki bugün gelmiştir' umuduyla okula giden öğrenciler, tekrar geri dönmek zorunda kalıyor'' dedi.Okul Aile Birliği Başkanı Abdullah İstek de öğretmenlerin olmayışı nedeniyle okul kapısının sürekli kilitli tutulduğunu söyledi.Kozluk Milli Eğitim Müdürü Turabi Çelik ise olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.