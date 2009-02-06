Öğretmenler 'One minute' dedi

Bağımsız Eğitimciler Sendikası, öğretmen ve öğretmen adaylarının sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde eylem düzenledi.



One minute! Sayın Başbakan



“Büyük Eğitimci Mitingi” adı verilen eyleme, sendika üyesi öğretmenler, öğretmen adayları katıldı. Eyleme, bazı Eğitim-İş üyeleri de destek verdi. Eyleme katılanlar, üzerinde “Biz size 29 harf öğrettik, ya siz”, “One minute! Sayın Başbakan sözleşmeli öğretmen istemiyoruz” ve “Alma öğretmenin ahını, çıkar aheste aheste” yazılı dövizler taşıdılar.



Hükümet öğretmenlere şaşı bakıyor



Sendika Genel Başkanı Gürkan Avcı, mitingte yaptığı konuşmada, hükümetin ve bakanlığın öğretmenlere şaşı baktığını iddia ederek, öğretmenlerin, tepkilerini yerel seçimlerde göstereceğini öne sürdü. Avcı, öğretmenlerin “yoksulluğa, işsizliğe ve torpile muhtaç edildiğini” savundu.



“AKP'ye ak tebeşirle” cevap vereceklerini söyleyen Avcı, daha sonra takım elbise giydirilen ve kafasına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in maskesi takılan vitrin mankeninin üzerine tebeşirle çarpı işareti yaptı.







