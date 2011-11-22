Öğretmenler mutsuz ve borçlu çıktı

T24 - Türk Eğitim-Sen'in anketine göre, öğretmenlerin yüzde 62,2'si performans yönetim sisteminin uygulanmasına karşı çıkarken, yüzde 68,3'ü ise öğretmenlere rotasyon getirilmemesi gerektiğini düşünüyor.







İşte anketten çıkan sonuçlar...



Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.



Türk Eğitim-Sen tarafından 22 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket düzenlendiğini ifade eden Koncuk, ankete 6 bin 703 öğretmenin katıldığını söyledi.



Ankete katılanların yüzde 78,4'ünün erkek, yüzde 21,6'sının kadın olduğunu dile getiren Koncuk, katılımcıların yüzde 82'sinin evli olduğuna işaret etti.



Öğretmenlerin yüzde 61,3'ünün çocuğu bulunduğunu belirten Koncuk, ''Çocuğu olanların yüzde 43,1'i bir, yüzde 43,7'si iki, yüzde 10,9'u üç, yüzde 2,3'ü dört ve daha fazla çocuğu olduğunu belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 70,7'si ilköğretim, yüzde 29,3'ü ortaöğretim kurumlarında görev yapıyor. Katılımcıların yüzde 81,1'i öğretmen, diğerleri ise idareci'' diye konuştu.



Anket sonuçları şöyle:



-Ankete katılanların yüzde 70'i 1500-2000 lira, yüzde 25,5 2001-2500 lira ve yüzde 4,4'ü de 2501 liradan fazla maaş alıyor.



-Katılımcıların yüzde 60,3'ü ev sahibi değil. Ev sahibi olanların oranı ise yüzde 39,7. Ev sahibi olanların yüzde 74,7'si banka kredisiyle borçlanarak, yüzde 12,5'i ailesinden miras kalarak, yüzde 8,2'si birikmiş parasıyla ev sahibi olduğunu söylerken, yüzde 4,6'sı ailesiyle oturduğunu dile getiriyor.



-Ankete katılanların yüzde 37'si okula toplu taşıma araçlarıyla, yüzde 37,2'si kendi arabasıyla, yüzde 29,1'i yürüyerek, yüzde 1,2'si de taksiyle gidiyor.



-Öğretmenlerin yüzde 81,3'ü mutfak masraflarından tasarruf ederken, yüzde 18,7'si tasarruf etmiyor. Mutfak masraflarından tasarruf edenlerin yüzde 38,1'i ihtiyaçlarını kısıtlarken, yüzde 25,1'i indirimli gıda ürünlerini tercih ediyor, yüzde 21,2'si ihtiyacı kadar alıyor.



-Öğretmenlerin yüzde 77,2'sinin kredi kartı borcu bulunurken yüzde 22,8'inin borcu yok. Kredi kartı borcu olanların yüzde 44,7'sinin borç miktarı 1500-2500 lira, yüzde 17,7'sinin 2501-3500 lira, yüzde 14,4'ünün 3501-5000 lira arasında değişiyor.



-Katılımcıların yüzde 63,5'i son bir yıl içerisinde banka kredisi kullandı. Bunların yüzde 75,5'i tüketici, yüzde 16'sı konut ve yüzde 6,3'ü otomobil için kredi çekti. Banka kredisi borcu olanların yüzde 22,3'ünün 10 bin-20 bin lira, yüzde 15'inin de 20 bin-30 bin lira arasında borcu bulunuyor. Borcu olan öğretmenlerin yüzde 57,6'sı borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Bunların yüzde 37,6'sı depresyon, yüzde 27,2'si uyku bozukluğu, yüzde 12,5'i mide ağrısı rahatsızlığı çekiyor.



-Ankete katılanların yüzde 76,4'ü mesleğini Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapmak istediğini belirtiyor.



-Öğretmenlerin yüzde 77'si göreve başladığı ilk günden bugüne mesleğine sevgisinin azaldığı, yüzde 17,1'i meslek sevgisinde değişiklik olmadığını, yüzde 5,9'u da mesleğine olan sevgisinin arttığını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 67,7'si imkanı olsa mesleğini değiştirmek istiyor.



-Katılımcıların yüzde 52,8'i çalışma ortamından kısmen memnunken, yüzde 29'u memnun değil. Memnun olanların oranı ise yüzde 18,2.



-Ankete katılanların yüzde 68,3'ü öğretmenlere rotasyon getirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Rotasyon getirilmesini isteyenlerin yüzde 45,8'i uzun süre aynı okulda görev yapan öğretmenlerin verimliliğinin azaldığını söylüyor.



-Öğretmenlerin yüzde 56,6'sı eğitim çalışanlarının maddi ve sosyal imkanların artırılmasını, yüzde 15,7'si özür grubu tayinlerinin yılda en az iki kere yapılmasını talep ediyor.



-Ankete katılanların yüzde 62,2'si performans yönetim sisteminin uygulanmasına karşı çıkarken, yüzde 37,8'i performans yönetim sistemini destekliyor.





Ek ödemelerde artış talebi



Anket sonuçlarını değerlendiren Koncuk, öğretmenlerin borç sarmalında olduğunu öne sürerek, ''Uygulanan yanlış politikalar sonucu öğretmenlerin mesleğe olan sevgileri azaldı'' dedi.



''Eşit işe eşit ücret'' düzenlemesiyle öğretmenlerin ek ödemelerinde artış yapılmadığını ifade eden Koncuk, öğretmenler ve akademisyenlerle birlikte yarın Türkiye genelinde protesto gösterileri yapacaklarını ve hazırladıkları dilekçeleri Başbakanlığa göndereceklerini söyledi.



Koncuk, sonuç alınıncaya kadar her çarşamba eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.