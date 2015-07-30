Öğretmenler KPSS'de sayısal testlerde başarısız oldu

Öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında 2013 yılından bu yana Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adını taşıyan bir başka sınava daha giriyor. Ancak önceki gün açıklanan bu sınavın sonuçları öğretmen adaylarının tıpkı üniversite sınavlarına giren gençler gibi sayısal testlerde başarısız olduklarını gösteriyor. Üstelik bu başarısızlığı gösteren adaylar girdikleri bu derslerin öğretmeni olacak.

En düşük başarı biyoloji öğretmenlerinin girdiği sınavda çıktı. Habertürk’ten Pervin Kaplan’ın haberine göre, 50 sorunun doğru yapılma ortalaması 12.8. Kimya ile fen bilimleri/fen ve teknoloji, lise matematiği testlerinde oran ise 14.5.

12 sorusu hatalı olduğu için iptal edilen, 3 soru da yanıtı yanlış verildiği için düzeltilen KPSS A Grubu ile 16 farkla branşta öğretmenlik yapacak adayların girdiği ÖABT sonuçları önceki gün açıklandı. KPSS’ye toplam 603 bin 340 aday girdi. Bu adayların 283 bin 583’ü ise ÖABT’ye katıldı.

Öğretmenlik yapmak isteyen adaylar önce KPSS’de 60’ar soruluk Genel Yetenek ile yine Genel Kültür ve 80 soruluk Eğitim Bilimleri testine girdi. Bu 3 testin ardından Türkçe, matematik, fizik, kimya, sosyal bilgiler, fen gibi öğretmenlik alanlarının da yer aldığı 16 branşta yapılan ÖABT’ye katıldı. Bu sınava müzik, beden eğitimi gibi alanlarda öğretmenlik yapacaklar girmiyor.

En başarılıar kimler?

Sınavlarda en büyük başarıyı 30.8 yapılma ortalaması ile Türkçe ve 30.7 ortalama ile rehber öğretmenleri gösterdi. Yüzde 50 başarı oranını yalnızca 6 branşta öğretmenlik yapmaya adaylar aşabildi. Bu branşlar ve soruların yapılma ortalamaları şöyle: Türkçe 30.8, rehber öğretmen 30.7, sosyal bilgiler ile sınıf öğretmenliği 26.2, din kültürü ve ahlak bilgisi 25.2, Türk dili ve edebiyatı 25.0.

Öğretmen adayları gibi üniversite sınavlarında da gençler fizik, kimya, biyoloji başta olmak üzere sayısal testlerde başarısız oluyor. 2015 LYS sonuçlarına göre gençlerin LYS başarı oranları ve ortalamaları şöyle: Fizik 6.48, kimya 8.75, matematik 9.72, biyoloji 9.78, coğrafya 10.21, tarih 13.12, İngilizce 20.07, Türk dili ve edebiyatı 20.98, Almanca 26.56.

Öğretmenlerin KPSS ve ÖABT sınavları sonuçlarında göre atanabilmek için P10 ve P121 puanları oluşuyor.

Kriterler nasıl değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk atamalarda hangi alanda kaç kişi alacağını ve taban puanlarını açıklıyor. Genel olarak 50 taban puanı kullanıyor. Adaylar da başvurularını yaptıktan sonra puan üstünlüğüne göre en yüksek puandan sıralanarak atanıyor. Ancak atama yapılması “öğretmen” olduğu anlamına gelmiyor. Öğretmen önce “aday” öğretmen olarak atanıyor. Yeni yapılan değişikliğe göre öğretmenler artık adaylıklarının kaldırılması için 50 kriterlik performans değerlendirilmesinden geçiyor, başarılı olan yazılı ve sözlü sınava giriyor. İki kez başarısız olan öğretmenlikten atılıyor.

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