Öğretmenler gününde hediye olarak neler alınabilir?

Ülkemizde her sene Kasım ayının 24. gününde kutlanan öğretmenler günü için yeniden geri sayım başladı. 24 Kasım 1928 günü Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" sıfatını kabul ettiği gündür. Bu nedenle 1981 yılından beri her 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yılı olarak 1981'de verilen karar ile kutlanmaya başlayan Öğretmenler Günü'nde her yıl veli ve öğrenciler öğretmenlerine özel bir gün geçirmesi için çeşitli hediyeler almaktadır.

Erkek öğretmenlere ne hediyeler alınabilir?

24 Kasım Öğretmenler Günü için hediye olarak erkek öğretmenlere kalem, ajanda, dosya, defter, kravat, gömlek, kemer, kupa, usb, bluetooth kulaklık, çakmak, masa saati gibi hediyeler alınabilir.

Kadın Öğretmenlere ne hediyeler alınabilir?

Öğretmenler Günü'nün anlamlı ve duygu yüklü geçmesi için kadın öğretmenlere alınabilecek en güzel hediye bir buket çiçek olabilir. Bunun yanı sıra ev aksesuarları da kadın öğretmenleri mutlu edebilmektedir. İsme özel yaptırılan aksesuarlar, cüzdan, çanta ve makyaj malzemeleri kadın öğretmenler için değerlendirilebilir.