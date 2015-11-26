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Öğretmenler Günü’nde gözaltına alınan öğretmenler tutuklandı!

Tutuklanma gerekçesi olarak 'teröre finans sağlama ve terör örgütü üyeliği' gösterildi

26 Kasım 2015 11:09

Manisa'da Öğretmenler Günü'nde gözaltına alınan 7'si öğretmen, 10 kişi tutuklandı

Zaman’ın haberine göre, Manisa'da polisin Öğretmenler Günü'nde düzenlendiği operasyonda gözaltına aldığı 7'si öğretmen, 10 kişi tutuklandı. Öğretmenler Günü'nde 7 öğretmenin öğrencilerinin gözleri önünde gözaltına alınmasına Manisa Baro Başkanı Ali Arslan sert tepki gösterdi: “Yedi öğretmen, cezalandırılmak için öğrencilerin gözü önünde gözaltına alındı. Bu itibarsızlaştırmayı onaylamıyoruz. Bunun kamuoyunda da kabul görmediğini görüyoruz.”

Manisa'da Şehzade Mehmet Kurumları'na önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında 7 öğretmenin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Öğrencilerin önünde gözaltına alınan kadın öğretmenler S.S. ve H.Ö. ile ev hanımı H.K. ve K.A. ile erkek öğretmenler E.K., İ.D., A.D., M.Y. F.S.B. ve M.S.K., dün adliyeye çıkarıldı. 10 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Kararı, gözaltına alınan kişilerin avukatları açıkladı. Başsavcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ü.G.D.'nin ifadesi ise hamileliğinden dolayı raporlu olduğu için evinde alındı.

Manisa Adliyesi'nde çıkacak kararı bekleyen öğretmenlerin aileleri, meslektaşları ve sevenleri tutuklama kararı karşısında büyük üzüntü yaşadı. Öğretmenlerin aileleri ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Aileleri, tutuklanan öğretmenlerin meslektaşları teselli etti. Tutuklanan öğretmenlerden birinin avukatı, çıkışta ailelere yaptığı açıklamada, "Hepsi tutuklandı. Bir hafta içerisinde itirazımızı yapacağız. Hepinize geçmiş olsun. Tutuklanma gerekçesi olarak 'teröre finans sağlama ve terör örgütü üyeliği' gösterildi." dedi.

Tepki çeken operasyona Manisa Barosu da karşı çıktı. Baro Başkanı Ali Arslan, Öğretmenler Günü'nde 7 öğretmenin, öğrencilerinin önünde gözaltına alınmasına tepki gösterirken, öğretmenlerin itibarsızlaştırılmak ve cezalandırılmak istendiğini söyledi. Arslan, baro olarak bu yapılanı onaylamadıklarını ve kamuoyu tarafından da kabul görmediğini belirtip özetle şunları söyledi:

 

“Okulda gözaltı, cezalandırmak için”

 

“Dün (önceki gün) 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Hem öğrenciler açısından hem de öğretmenler açısından çok güzel bir gündü. Hepimizin öğretmeni var. Bu operasyonun yapılış şeklinde de öğretmenlerin, okuldan öğrencilerin gözü önünde gözaltına alınması, daha işin başlangıcında cezalandırma yönteminin seçilmesi anlamına geldiğini düşünüyoruz.”

 

 

 

 

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