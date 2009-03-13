Öğretmenler Günü Yönetmeliği'nde değişiklik

Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği değiştirildi.



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yönetmeliğin 10. maddesi birinci fıkrasında yer alan, “bir ilkokul, bir ortaokul veya ilköğretim okulu ve bir orta dereceli okul” ibaresi “bir ilköğretim okulu ve bir lise ve dengi okul” olarak değiştirildi.





Öğretmenler günü kutlama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik:



MADDE 1 – 26/11/1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinin; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ilkokul, bir ortaokul veya ilköğretim okulu ve bir orta dereceli okul” ibaresi “bir ilköğretim okulu ve bir lise ve dengi okul” olarak değiştirilmiştir.



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 3418 sayılı Kanunla sağlanan ek kaynaktan” ibaresi ve 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Gümrük” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmıştır.



MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.



Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü



İlçe Kutlama Kurulu



Madde 10- İlçe kutlama kurulu; kaymakamın başkanlığında ilçe millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü ve halk eğitim merkezî müdürü ile ilçe eğitim müdürünün teklif edeceği ve kaymakamın uygun göreceği bir ilkokul, bir ortaokul veya ilköğretim okulu ve bir orta dereceli okul müdüründen oluşur.



Gerektiğinde kutlama kurulunda yeteri kadar okul yöneticisi ve öğretmen de görevlendirilebilir.



Yönetmeliğin 23. maddesi



Madde 23- Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında yapılacak harcamalar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden ve 3418 sayılı Kanunla sağlanan ek kaynaktan karşılanır.



Yönetmeliğin 25. maddesi



Yürürlük



Madde 25- Sayıştay ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

