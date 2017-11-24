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Öğretmenler Günü çay partisinde 14'ü öğrenci, 19 kişi zehirlendi

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen çay partisinde 14 öğrenci, 4 veli ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

24 Kasım 2017 22:33

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), DHA)- BALIKESİR\'in Savaştepe İlçesi\'nde, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen çay partisinde 14 öğrenci, 4 veli ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Savaştepe Cumhuriyet İlkokulu 2/A sınıfı velilerinin katılımıyla, Öğretmenler Günü nedeniyle çay partisi düzenlendi. Çay partisine katılan veliler, evlerinde yaptıkları pasta ve kuru gıdaları okula getirerek öğrencilere ikram etti. Çay partisinin sona ermesinin ardından evlerine dönen aileler, bir süre sonra kusma ve yüksek ateş şikâyetiyle Savaştepe Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 4 veliye, gıda zehirlenmesi teşhisi kondu. Gıda zehirlenmesi geçirenlerin 24 saat müşahede altında tutulacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Fikret Zaman, \"24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhuriyet İlkokulu\'nun 2/A sınıfında bir çay partisi düzenlenmiş, çay partisinde pasta ve muhtelif gıda ve içecekler tüketmiştir. Bunun üzerine 14 öğrencimiz rahatsızlanarak ilçemiz devlet hastanesine intikal etmiştir. Şu anda bütün sağlık çalışanları tedavilerini yapmaktadır\" dedi.
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