Öğretmenler az çalışıp, çok mu kazanıyor?

Abbas Güçlü

(Milliyet, 26 Mayıs 2012)

Eğitimi olduğu gibi öğretmenleri de yakından tanımıyoruz. Eğer öyle olmasaydı, onları az çalışıp, çok maaş almakla itham etmezdik...

Sanılıyor ki, öğretmenler sadece derse girip, çıkıyor. Oysa her ders için ayrı bir hazırlık süreci, sınavların okunması, ödevlerin değerlendirilmesi, zümre toplantılarına katılması gibi daha onlarca hiç gözükmeyen görevleri var...

Aynı mantıkla bakarsak, milletvekilleri Meclis’e ne kadar geliyor, imamlar camide ne kadar kalıyor, şoförler direksiyon başında kaç saat kalıyor, sanatçılar sahneye kaç saat çıkıyor?..

Batılı üniversitelerde hocalara, haftada 10 saatten fazla ders yükü verilmez. Oysa bizde 30, 40 saate kadar çıkıyor. Fazladan verilen ek ders ücreti ise devede kulak.

İlk ve orta dereceli okullarda ise maaşa karşılık olarak, evet 15 saatlik bir ders yükü var ama uygulamada bu yük artıkça artabiliyor. Örneğin tek öğretmenli köy okullarında yani iki, üç sınıfın bir arada olduğu okullarda, bu yük inanılmaz boyutlara gelebiliyor. Ayrıca o hep örnek verilen Batı ülkelerinde sınıflar 20, 25 öğrenciyi geçmezken bizde 70, 80’lere kadar çıkabiliyor...

Öğretmenlerin yaz tatili de, herkesin gözüne batıyor. Önce 4 ay dediler, sonra üç aya indirdiler, şimdi de 2 ay bile çok denip kısaltılmaya çalışılıyor. Oldu olacak hepten kaldırsınlar!

Peki diğer meslekler neden hiç sorgulanmıyor da hep öğretmenler göze batıyor diyenler var? Örneğin milletvekilleri ve yargının yazın tatili niye hiç konuşulmuyor diye emsal gösterenler oluyor...

Şimdi birileri de çıkıp, onlara sırtüstü yatıyorlar, derse çok ayıp ederler.

Çünkü tıpkı öğretmenlerin görev süreleri gibi milletvekilleri ve yargıçların görev süreleri de saatlerle sınırlı değil...

Keşke olanaklar elverse de diğer tüm meslek mensuplarına da, öğretmenlere verilenden çok daha fazlası verilse. Ama şunu sakın unutmayalım. Eğer bir ülkede, hele hele Türkiye gibi ülkelerde, yani 20 milyona yakın öğrenci ve 30 milyona yakın velinin olduğu bir ülkede, öğretmen mutsuzsa, toplumun mutlu olmasını beklemek hayalcilik olur!..