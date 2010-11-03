Öğretmenler artık 'indirimli Akbil kullanıcıları' değil

T24 - Toplu taşıma araçlarına yapılan zammın ardından, Akbil sistemi değiştirildi. İndirimli Akbil kullanıcıları arasında öğrencilerle birlikte yer alan öğretmenler, 30 Ekim günü uygulamaya başlatılan % 10'luk zammın ertesinde bu gruptan çıkarıldı. Öğretmenler, toplu taşıma araçlarına %30 daha fazla ödeyecek.



Habertürk'ün yayımladığı haber şöyle:



Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladığı günden bu yana İstanbulluların isyanı dinmiyor, bu gidişle de dineceğe benzemiyor. Günlerdir vatandaşın serzenişlerini sizlerle paylaşıyoruz işte... Bir taraftan metrobüs yolcuları ayaklanıyor. Her gün işine, okuluna metrobüsle gidip gelenler, zamla birlikte hayata geçirilen ‘bindiğin kadar öde’ sistemine itiraz ediyor. Zammın 3 duraktan fazla gidenlere yüzde 30 oranında yansıması büyük tepki çekiyor. Bu zam oranını ‘insafsızca’ bulan yolcular ‘Bütçemiz sarsıldı’ diye haykırıyor.



“ZAM ORANI İNSAFSIZCA”



Diğer yandan ise otobüsle seyahat edenler ‘Zam yapıldı ama hizmette herhangi bir iyileştirme yok. Toplu ulaşım ücretleri sürekli artıyor. Ne var ki sorunlar çözüme kavuşturulmuyor. Otobüslerin sefer sayıları artmıyor. Tıklım tıkış yolculuğa devam ediyoruz’ diye feryat ediyor. Anlayacağınız toplu ulaşım araçlarını kullanan yüzbinlerce İstanbullunun son bir haftadır tek gündem maddesi İETT zammı. Öğrencisi, yaşlısı, genci, herkes günlerdir zamla yatıp zamla kalkıyor, başka bir şey konuşmuyor. Ancak ulaşımını toplu taşıma araçlarıyla sağlayan bir kesim var ki belki herkesten daha zor durumda... Kimler mi? Öğretmenler... İyi ama neden? Hemen anlatalım... Efendim, öğretmenler, zammın uygulanmaya başladığı cumartesi gününe kadar öğrencilerle aynı oranda indirimden yararlanıyordu. Ancak bu zamla birlikte işler değişti. İndirimli AKBİL kullanıcıları iki bölüme ayrıldı. Öğrenciler ve diğerleri olmak üzere... Öğretmenler işte bu diğerleri kısmına dahil edildi. Öğrencilerin AKBİL ücreti 0,95 TL olurken öğretmenlerin 1,10 TL oldu. Yani öğretmenlerin kullandığı indirimli AKBİL’lere yüzde 30 oranında zam yapılmış oldu. Takdir edersiniz ki bu durum da öğretmenleri iyice zora soktu. Günlerdir öğretmenlerden isyan dolu mesajlar alıyoruz. Zam oranını haksız bulan öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kararlarını yeniden gözden geçirmesini istiyor. Kuşkusuz, öğretmenlerden aldığımız mesajların hepsi birbirinden çarpıcı. Fakat bir tanesi çok dokunaklı. İşte o mesaj...







PROTESTO EDECEKLER







“Öğretmenlerin maaşları ortada. Üç kuruş parayla İstanbul gibi bir megakentte yaşamaya çalışıyoruz. Bu kentte yaklaşık 100 bin öğretmen var. Çok büyük bir kısmı da toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Yani öğretmenlere yapılan zammın daha büyük oranda olması, binlerce kişiyi etkiledi. Öğrencilerle aradaki farkın 15 kuruş olması, ilk bakışta çok önemli gelmeyebilir. Ancak gidiş gelişimiz düşünüldüğünde, günde 30 kuruş zarardayız demektir. Bu 30 kuruşluk fark da bir öğretmen için çok önemli. Kenti yönetenler, öğretmenlerin ulaşımını kolaylaştıracaklarına işimizi daha da zorlaştırıyor. Bize yapılan zam oranı, aktarmalarda yüzde 100 oranında hissediliyor. Bu haksızlık değil de nedir! El insaf diyoruz. Ne olur Büyükşehir Belediyesi kararını tekrar gözden geçirsin, öğretmenlere anlayışla yaklaşılsın. Biz de öğrencilerle aynı orandan yararlanabilmek için gerekirse protesto gösterileri yapacağız. Bütçemizi sarsan bu zam oranı geri alınana kadar mücadele edeceğiz."