Öğretmenler 1 saat derse girmedi

Eğitimciler, öğretmenlere uygulanan şiddete karşı dün çeşitli illerde 1 saat derse girmeme eylemi yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, doktorlara yapılan şiddet sonrasında Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın duruşunu takdirle karşıladıklarını, ancak aynı duruşu Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’den göremediklerini söyleyerek, “Şiddet öğretmene kadar uzandıysa, toplumun ayağının altındaki halı kaymak üzeredir. Milli Eğitim Bakanı sustuğu için biz konuşmak üzere toplandık. Susması gereken yerde konuşan ama konuşması gereken yerde susanları uyarıyoruz” dedi.

İstanbul’da da Cağaloğlu’ndaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Türk Eğitim Sen İstanbul Şubesi üyeleri yaptıkları eylemde, bazı öğrencilerin itibar ve ayrıcalık kazanmak için öğretmenlere şiddet uyguladığını belirterek, okulların Teksas’a dönmekte olduğunu ileri sürdü. İzmir’de bazı öğretmenler, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir saat derse girmedi. Öğretmenlere yönelik şiddetin artması Sivas, Kayseri ve Hakkari’de yapılan 1 saat derslere girmeme eylemleriyle protesto edildi.