Hükümetin eğitim politikalarına 1 günlük uyarı grevi

Okul müdürlerinin görevlerine son verilmesini protesto ederek, iş bırakan Türk Eğitim-Sen üyeleri, Aksaray'da toplanarak valilik binasına doğru yürüyüşe geçti.

Türk Eğitim-Sen üyeleri, okul müdürlerinin görevlerine son verilmesi nedeniyle iş bıraktı. Aksaray'da toplanan grup, dev Türk bayrağı açarak, çeşitli sloganlar attı. Tepkilerini göstermek isteyen grup, müzik eşliğinde İstanbul Valiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Adana ve Aydın’da öğretmenler iş bıraktı

İhlas Haber Ajansı’nın verdiği habere göre, Adana'da bir günlük iş bırakan eğitimciler, düzenledikleri yürüyüşle hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.

KESK'e bağlı Eğitim Sen, KAMUSEN'e bağlı Türk Eğitim-Sen ve KAMU-İŞ'e bağlı Eğitim-İş, Türkiye genelinde bir günlük grev kararı aldı. Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ve hükümetin eğitim politikalarını protesto eden sendikalar, bazı görüş ayrılıkları nedeniyle farklı yerlerde basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi sendikacılar İsmet İnönü Parkı'nda toplanırken, Eğitim Sen, basın açıklamasını Büyükşehir Belediyesi önünde yaptı.

Aydın'da da, Eğitim Sen üyesi bir grup öğretmen, müdür atamaları ve son günlerde eğitim alanında yaşanan gelişmeleri protesto ederek 1 günlüğüne iş bıraktı.

Eğitim Sen Aydın Şubesi üyesi bir grup öğretmen, geçtiğimiz günlerde duyurulan grev çağrısı üzerine Milli Eğitim Bakanlığını (MEB) protesto etmek için 1 günlüğüne iş bıraktı. Eğitim Sen’li öğretmenler, şube binası önünde toplanarak Efeler merkez Gençlik Caddesi güzergâhından okullar bölgesine kadar yürüdü. Öğretmenler, ellerindeki afiş ve sloganlarla müdür atamaları ve son günlerde eğitim alanında yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Türk Eğitim Sen Adıyaman şubesinde grev

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi tarafından grev gerçekleştirilerek 1 günlük iş eylemi yapıldı. Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar, "Milli eğitimde yaşanan sorunlar sadece kadrolaşmayla ilgili değildir. Eğitim çalışanları angarya görevlerle mağdur edilmektedir. Şöyle ki; öğretmenlerin nöbet hizmeti bulunmaktadır. Ancak asıl işi eğitim hizmeti olan öğretmenler, sorumluluğu çok geniş olan nöbet hizmetinin karşılığı olarak ek bir ücret alamamaktadır. Bu durum hem iç hukuka ve uluslararası mevzuata hem de hakkaniyet anlayışına aykırıdır. Sendikamızın nöbet ücretleri ile ilgili olarak uzun zamandır ortaya koyduğu bir talebi vardı. Bu talep, öğretmenlerimizin okulda yürüttükleri nöbet hizmetleri karşılığında 6 saat ek ders talebiydi. Hatta bununla ilgili dilekçeler hazırladık ve bu dilekçeler şubelerimiz tarafından MEB'e gönderildi. Eğitim çalışanları toplumda giderek itibar kaybetmektedir” dedi.

Ka yseri’de 1 gü nlük iş bırakma eylemi

Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 No.lu Şubesi, okullardaki müdür atamaları nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eyleme halay eşliğinde başlayan Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 No.lu şubeler, Kayseri Lisesi önünde toplandı. Türk Eğitim-Sen 2 No.lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, "Bizler işyerlerimizde hiçbir şekilde baskılara boyun eğmedik. Türk Eğitim-Sen olarak koltuk, makam, mevki derdinde değiliz. Biz sadece adalet istiyoruz. Çıkarılan yönetmelik kişiye has bir yönetmelik olmasın istiyoruz. Yapılan bu baskılar bizi yıldıramayacak" ifadelerini kullandı.

Mersin’de öğretmenler iş bıraktı

Mersin'deki öğretmenler de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. KESK, Kamu-Sen ve Eğitim-İş'in ayrı ayrı gerçekleştirdiği eylemlerde, Türk Eğitim-Sen’in Mersin-1 No.lu Şubesi'ne üye öğretmenler, AK Parti Akdeniz İlçe Teşkilatı'na yürüyerek, hükümetin eğitim politikalarını ve müdür atamalarını protesto etti.

Eğitimde yaşanan sorunlar ve okullardaki müdür atamalarına tepki göstermek ve hükümeti uyarmak amacıyla iş bırakan Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler sabah saatlerinden itibaren Kuvay-i Milliye Caddesi üzerindeki Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı önünde toplandılar. Burada davul-zurna eşliğinde sloganlar atan öğretmenler, taleplerine yanıt verilmezse sürekli eylemlilik süreci başlatacaklarını söylediler.

Erzurum’da ‘Dadaş barlı’ eylem

Türkiye Kamu-Sen Erzurum Temsilciliği üyeleri, davul zurna eşliğinde "Dadaş Barı" oynayarak eylem yaptı.

Türkiye Kamu- Sen Konfederasyonuna bağlı Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 No.lu Şube üyeleri, eğitim öğretim alanında yaşanan ve yakın tarihte yaşanması muhtemel problemlere dikkat çekmek için eski Erzurum Valiliği Binası önünde toplandı. Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 No.lu Şube Başkanı Müfit Bayraktar'ın basın açıklamasını okumasının ardından alan, davul zurna eşliğinde sendikacılara kaldı.

Trabzon’da yağmur altında eylem

Türk Eğitim-Sen Trabzon Şubesi üyeleri Trabzon Valiliği önünde yağmur altında toplandılar. Meydan Parkı'na kadar yürüyen öğretmenler, iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

Atatürk anıtı önünde basın açıklaması yapan Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Coşkun Dilber, 8 bin okul müdürünün adeta idam edildiğini savundu. Dilber, "Okul müdürlerini idam edenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Valiliklere idari soruşturmalar açılması için dilekçeler verdik. Hatta bu tetikçilerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlatıyor. Bakalım bu soruşturmalardan ne sonuç çıkacak. Soruşturmalar amacına hizmet edecek mi, yoksa okul müdürlerini idam edenler hiçbir ceza almadan yollarına devam edecek mi? Şayet soruşturmalarda şaibeler tespit edersek soruşturmayı yapanların yakasına yapışacağız" dedi.

Kütahya’da iş bırakma eylemi

Yine Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler de, 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İlk, orta ve liselerde görev yapan Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmen ve personelden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, iş bırakma eylemi çerçevesinde görev yaptıkları okullardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek Hükümet konağı önünde toplandı. Eyleme değişik sendikalardan bazı öğretmenlerin de destek verdiği görüldü.