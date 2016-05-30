Tarih öğretmeninin katil zanlısı 2 cinayetten daha aranıyormuş

Tuzla'da öldürülen tarih öğretmeni Fatma Kayikci'nin katil zanlısı olarak aranan Atalay F.,'nin 3 yıl önce Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürmek suçundan arandığı ortaya çıktı.

Tarih öğretmeni Fatma Kayikci'nin cesedi iki gün önce Tuzla'da boş bir arazide bulunmuştu. Bir cinayete kurban giden Kayikci'nin ölümüyle ilgili araştırmayı sürdüren polis, yeni bulgulara ulaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada çevresinde kendini Furkan A., olarak tanıtan kişinin gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Şüphelinin evinde yapılan parmak izi incelemesi sonucu Cinayet Şüphelisi olarak aranan kişinin gerçek adının Atalay F., olduğu tespit edildi.

Doğan Haber Ajans'ndan (DHA) Ali Aksoyer'in haberine göre, 16 Eylül 2013 yılında Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Ankara Eryaman Atakent Mahallesi Vadi Sitesi'ndeki evlerine gittikleri sırada Atalay F'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Atalay F., Göktuğ ve kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürmüştü. Yapılan inceleme sonucu Atalay F.'nin Elena Radchikova'ya 'ilgi duyduğu' cinayeti de bu nedenle işlediği tespit edilmişti.

Cinayetten sonra sahte kimlikle Yunanistan’a kaçtı

Şüpheli Atalay F., bu cinayetle ilgili olarak 3 yıldır aranıyordu. Zanlı Atalay F.,'nin Demirarslan ile sevgilisini öldürdükten sonra sahte kimlikle Yunanistan'a kaçtığı ve bir süre burada yaşadığı belirtildi. Kısa süre önce Türkiye'ye dönen F.,'nin yakalanmamak için girdiği işlerde kendisine sigorta yaptırmadığı ve sigortasız çalıştığı öğrenildi. Cinayetle ilgili olarak soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, F.,'nin il dışına kaçmış olabileceğini belirtti.