Öğretmenin istismarına uğrayan ilkokul çocukları: O kadar iğrenmiştik ki bizi öpünce sürekli dudaklarımızı yıkıyorduk

Erzurum'da bir ilkokulda görev yapan 52 yaşındaki sınıf öğretmeni A.K'nın 10 kız ve 1 erkek çocuğunu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 265 yıla kadar hapsinin istendiği duruşma geçtiğimiz perşembe günü görüldü. Mahkemenin mağdur öğrencileri dinlediği duruşmada tacize uğrayan kız öğrencilerden biri "Sürekli dudaklarımızdan öpüyordu. O kadar çok iğrenmeye başlamıştık ki bizi öpünce sürekli dudaklarımızı yıkıyorduk" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hümeyra Pardelli'nin haberine göre, Erzurum'da 5’inci sınıfı öğrencisi 5 kız öğrenci 6 Nisan 2016 günü rehberlik öğretmenlerinin yanına giderek, kendilerini 4’üncü sınıfa kadar okutan sınıf öğretmeni A.K.'den şikayetçi oldu. 5’inci sınıfa geçmelerine rağmen teneffüs aralarında yanlarına gelen öğretmen A.K.’nin kendilerini dudak veya boyunlarından öptüğünü, eteklerini kaldırdığını söyleyen öğrencilerin anlatımı üzerine, rehber öğretmenler durumu Yakutiye Kaymakamlığı’na bildirdi.

Kaymakamlık tarafından öğretmen A.K. aynı gün açığa alındı ve Cumhuriyetbaşsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 12 Nisan günü çıkarıldığı 1’inci Sulh CezaHakimliği tarafından tutuklanan A.K. hakkında 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. A.K.’ya ’Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan mağdur öğrenci sayısına göre 88 yıldan 165 yıla, ’cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 20 yıldan 100 yıla kadar ve toplamda 108 yıldan, 265 yıla hapis cezası istendi.

"Otoriter tavrım nedeniyle kinlenmişler"

Olay sonrası 14 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkarılan öğretmen A.K. suçlamaları kabul etmedi. Öğrencilerin kamuoyunda geniş yankı uyandıran Karaman’daki cinsel istismar olaylarından etkilenerek kendisine iftira attıklarını ileri süren A.K. kendini şu sözlerle savundu:

"Otoriter bir yapıyla bu çocukları okuttum. Bu çocuklara yönelik eğitim tavrım, içten içe bana kinlenmeye dönüşmüştür. Çocuklara 23 Nisan etkinliklerini ailelerinin maddi durumları iyi olmadığından 4 yıl boyunca yaptırmadım. Bu içlerinde ukde kalmış. Bu çocuklar menfur Karaman olaylarından etkilenerek benim hakkımda ’cehennem olsun gitsin, şundan kurtulalım’ diye iftira atmışlardır. Okulda 7 yıldır çalışıyorum, disiplinli oluşumdan çocuklara ödev veriyordum. Kimisi güzel yapıyordu defterine ’aferin seni beğeniyorum, tebrik ederim’ gibi cümleler yazıyordum. Çocuklara kurgu yapmayı, hayal gücünü geliştirici çalışmaları ben öğrettim. Benim de çocuğum var. Eğer böyle bir olay yaptıysam çocuklar neden bunu ailelerine anlatmamışlar. Bu çok ağır bir itham, bana karşı öfke ve nefretlerini aşırı disiplinci oluşum ve başarılı öğrencileri sevmem, başarısız çocukların da bu duruma içerlemelerindendir. ’Çocuklara sevişme nedir, sevişmeyi biliyor musunuz?’ gibi sorular sormadım."

Gece-gündüz oyunu ile istismar

Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13 Ekim günü yapılan üçüncü duruşmasında cinsel istismara uğrayan öğrenciler dinlendi. Şu an 11 yaşında olan çocukların rahat ifade vermesi için sanık öğretken A.K. ve aileler duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesine başvurulan kız öğrencilerinde biri ifadesinde şunları anlattı:

"Kendisi bizi dudağımızdan öpüyor, göğüslerimizi okşuyordu. Aynı zamanda popomuzu elliyordu. Bu davranışları öğretmen, anne veya baba sevgisi gibi değil, dersteki başarı bahanesiyle ödüllendirmiş gibi yaparak gerçekleştiriyordu. Yaşımız küçük olduğu için ilk başta anlayamadık. Daha sonra fark ettiğimizde ilk olarak halama anlattım, daha sonra T. öğretmene. Gece-gündüz denen bir oyunu sınıfta oynattığı zaman aramızdan birini alıp masaya götürüyordu ve aradan baktığımızda bu kişiyi öptüğünü ve okşadığını görüyorduk. Aynı şeyleri film izlerken de yapıyordu. Bu sefer de sınıfın arka tarafına götürüyordu. Bu davranışları yaptığı zaman ’sen benimsin’ gibi laflar ediyordu. Bunları kimseye anlatmamamızı, ailelerimizin bize değil kendisine inanacağını, anlatırsak dava açacağını söylüyordu."

"Bizi öpünce dudaklarımızı yıkıyorduk"





Diğer arkadaşlarına yapılanların aynısının kendisine de yapıldığını anlatan diğer bir kız öğrenci ise şunları söyledi:

"Destek eğitim odasında elbiseleri çıkartarak popomu öpmüştü. Sürekli dudaklarımızdan öpüyordu. O kadar çok iğrenmeye başlamıştık ki bizi öpünce sürekli dudaklarımızı yıkıyorduk. Bu davranışları diğer kız öğrencilere de yapıyordu. Hatta bir keresinde bana ’seninle evleneceğim, benimle olacaksın’ gibi laflar da etti. Korkumdan dolayı kimseye anlatamadım. İlk olarak yaşananları arkadaşlarımızla paylaşarak ’artık yeter’ dedik. Sonra T. hocayla görüşerek durumu anlattım ve aileme söyledim."





"Erkek öğrencilere de yapıyordu"

İstismara maruz kalan erkek öğrenci de, "Bunu ondan fazla kez gerçekleştirdi. Bu tip davranışları tüm kızlara yapıyordu. Erkek arkadaşlarımdan ikisine de yaptığını biliyorum" dedi. Mağdur çocukların avukatları ve aileleri sanık A.K.’dan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme, sanık avukatının savunma yapmak için süre istemesi nedeniyle ertelendi.