'Öğretmeni hasta eden taciz' iddiası

Sabah Gazetesi'nde Erhan Öztürk imzası ile yayınlanan habere göre, İstanbul Gaziosmanpaşa Hüseyin Ersu İlköğretim Okulu bilgisayar öğretmeni D.A., okul müdürünün sözlü tacizleri yüzünden psikolojik tedavi görmeye başladığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Genç öğretmen, kendisine bir zarar vermemesi için refakatçi eşliğinde dolaşıyor.



14 Şubat 2007'de bilgisayar öğretmeni olarak göreve başlayan D.A., 10 ay boyunca çalıştığı okulda yaşadığını iddia ettiği tacizi, Gaziosmapaşa Kaymakamlığı'na ve Milli Eğitim İl Teftiş Kurulu'na bir rapor halinde sundu. Bunun üzerine de soruşturma başlatıldı.



'Saçını da ben yaptırayım'



D.A., okul müdürünün, "Sen bu okulun en akıllı öğretmenisin. Parayı seversin. Saçma sapan kuaförlere gidiyorsun. Etiler'de kuaföre götürüp saç modelini benim istediğim gibi yaptıracağım" dediğini de ileri sürdü. A., Adapazarı'ndan ilk geldiğinde müdür tarafından bulunduğu ileri sürülen ev arkadaşı öğretmenin, sevgilisini eve getirmesinden duyduğu rahatsızlığı ilettiğinde de müdürün, "Niye onları kıskanıyorsun? Onlar salonda sevişiyorsa sende odanın kapısını kapatıp çıkmayacaktın" dediğini iddia etti.



Cemal Yavuz'un bilgisayarını tamir etmesi için zorla evine çağırdığını da savunan D.A., okulunun kendi başvurusu üzerine bir dönemliğine değiştirilmesi üzerine de müdürün kendisini, "Bir dönem sonra elime düşünce ne yapacaksın bakalım. Kimse işime karışamaz" diye tehdit ettiğini öne sürdü.