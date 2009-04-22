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Yaşam

Öğretmeni döven veliye 9 bin lira ceza

22 Nisan 2009 20:10

Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde velisi olduğu öğrenciyi dövdüğü gerekçesiyle okula gidip öğretmeni döven N.Y., mahkeme tarafından 9 bin TL adli para cezası ödemeye mahkum edildi.

Ahlat İlçesi'nde 9 Mart 2007 tarihinde açık ismleri verilmeyen N.Y. (22) velisi bulunduğu F.Y.'yi dövdüğü gerekçesiyle okula gidip, öğretmen K.Ş.'ye sınıfında tekme ve yumrukla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan öğretmen K.Ş. hastaneye kaldırıldı. Öğretmen K.Ş.'nin şikayeti üzerine 2 yıldan beri tutuksuz yargılanan N.Y. Ahlat Sulh Ceza Mahkemesince 9 bin lira para cezasına mahkum edildi.

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