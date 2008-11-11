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Yaşam

Öğretmene pahalı hediye yasağı

24 Kasım’da kutlanacak Öğretmenler Günü öncesinde Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’ndan, öğretmenlere pahalı hediye alma yasağı geldi.

11 Kasım 2008 02:00

24 Kasım’da kutlanacak Öğretmenler Günü öncesinde Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’ndan, öğretmenlere pahalı hediye alma yasağı geldi.

Başbakanlık, öğretmenlere 'altın yerine çiçek gibi sembolik armağanlar' alınmasını istedi.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kararını Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklere gönderdi.

“Etikle ilgili bilgi ve pratiklerin, ilk basamak eğitim kurumu olan anaokulundan itibaren kazandırılması hususu bilimsel bir gerçektir.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özellikle ilköğretimde öğretmenlere yönelik bazı hediyelerin (altın ve benzeri), öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği, öğrencilerde etik değerler konusunda şüpheler uyandırdığı düşünülmektedir.

Özel gün ve haftalarda, maddi değeri olmayan sembolik (çiçek ve benzeri) hediyeler dışındaki hediyelerin alınmaması için, mülki yöneticiler, Öğretmenler Kurulu ile yönetici ve personel çok dikkat etmeli.”

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