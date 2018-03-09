 ÖĞRETMENE 7 ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDAN 87 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da bir ilköğretim okulunda görevli sınıf öğretmeni, 2013 yılından 2016 yılına kadar 7 kız öğrencisine \"cinsel istismar\"da bulunduğu gerekçesi ile toplam 87 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üsküdar\'da bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmenliği yapan M.M. (54) hakkında, öğretmenliğini yaptığı sınıfta yaşları 10 ile 11 arasında değişen 10 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan dava karara bağlandı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık öğretmen M.M. ve avukatları ile mağdur kızların aileleri katıldı. Son sözü sorulan sanık M.M., suçsuz olduğunu savunarak beraatini ve tahliyesini istedi.

Duruşmaya katılan mağdur yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

7 ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN 87 YIL 6 AY CEZA ALDI

Kısa bir ara veren mahkeme, aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme oy çokluğu ile sanığın, 7 kız öğrenciye 2013 yılından 2016 yılına kadar cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle \"Kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı\" suçundan 7 kez 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

3 ÖĞRENCİYE YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINDAN BERAAT ETTİ

7 öğrenciye yönelik eylemden dolayı sanığı toplam 87 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandıran mahkeme, üç öğrenci yönünden cinsel istismar iddiasının ispatlanamadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Üye hakim çoğunluk kararına muhalefet etti. Sanık öğretmenin öğrencilerine yönelik cinsel istismar suçunu işlediğine dair dosyada her türlü kuşkudan uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığını savunan üye hakim, öğretmenin beraatine ve tahliyesine karar verilmesi görüşünde olduğunu belitti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir öğrencinin öğretmeni olan M.M.\'nin yaptıklarını annesine anlatması ile soruşturmanın başladığı belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcını talimatı ile sosyal hizmetler görevlisinin görüştüğü sınıftaki kızlardan 9 kişinin daha öğretmenin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu yönünde beyanda bulunması üzerine soruşturmanın genişletildiği kaydediliyor. Mağdurların, utandıkları ve çekindikleri için olayı daha önce ailelerine anlatmadıklarını beyan ettikleri belirtilen iddianamede, sanığın suç tarihinde 12 yaşından küçük olan 10 kız öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan 150 yıldan 225 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

