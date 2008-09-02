Öğretmene 475 YTL'lik müjde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her eğitim öğretim yılının başında, öğretmenlere verilen eğitime hazırlık ödeneğini, 2008 – 2009 eğitim öğretim yılı için, yüzde 5 zamla 475 YTL’ye çıkardı.



MEB yetkilileri, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in imzasına sunulan genelgenin, birkaç gün içinde onaylanacağını ve ücretlerin bu hafta içinde öğretmenlerin hesabına yatırılacağını söylediler.



Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın dağıtılacak 475 YTL’lik ödenekleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlar alabilecek