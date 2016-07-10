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Dünya

Öğretmenden itiraf: Doğum günü hediyesi vermek için öğrencilerimle birlikte oldum!

Öğretmen, 17 yıla kadar hapis cezası alabilir

10 Temmuz 2016 23:35

ABD'de 25 yaşındaki bir öğretmen, 18 yaşından küçük iki öğrenci ile “doğum günü hediyesi" vermek için ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Hürriyet’in haberine göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 15 ve 17 yaşlarındaki iki erkek kardeşle birlikte olan Chelsea Lorson, çıkarıldığı mahkemede cinsel istismar suçunu kabul etti.

ABD basınındaki haberlerde, Lorson'ın, Lewisburg Bölge Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki öğrenci ve kardeşini Facebook üzerinden attığı mesajlarla "baştan çıkardığı" bildirildi.

Haberlere göre, Lorson, 15 yaşındaki öğrenci ile çocukların evlerinin önündeki otoparkta, araç içinde cinsel ilişkiye girdi.

Öğretmenlik görevine son verilen Lorson, 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Lorson'ın 17 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

 

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