Öğretmenden Erdoğan'a kadro isyanı

T24 - Mardin Artukulu Üniversitesi'nde düzenlenen bir programda konuşan Başbakan Erdoğan, sözleşmeli kadın bir öğretmenin kadro isyanını dinledi.



Mardin’de Artuklu Üniversite’sindeki etkinlikte konulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gönül isimli sözleşmeli kadın öğretmenin kadroya atanamama sıkıntısını dinledi. Erdoğan, “Mevsimlik işçi gibi çalıştırılıyoruz, kadro istiyoruz” diyen öğretmene atamalarla ilgili cevap verdi.



Sözleşmeli öğretmen sorununu Erdoğan’a şöyle aktardı:



Öncelikle Mardin’imize hoş geldiniz. Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorum bıkmışsınızıdır. Ama malum ben de öğretmenim ve atanamıyorum. 28 yaşındayım, Gönül Göre ismim. 12 puanla beden öğretmeni atadınız, 50 puanla müzik öğretmeni atadınız ama biyoloji öğretmenliği 87 puanda kaldı. İnmiyor aşağıya bir türlü. Okullara derslik getirdikten, bilgisayardan bahsediyorsunuz, çeşitli projelerden bahsediyorsunuz fakat bizleri atamıyorsunuz. İşsiziz, ücretli öğretmenlik yapıyoruz ve mevsimlik işçi gibi çalışıyoruz. Zamanı geldiği zaman bizi görevden alıyorlar, atanan kişi geliyor yerimize. 12 puanla, 40 puanla, 50 puanla… Bu çok ağırımıza gidiyor. Lütfen bu soruna bir çözüm bulun. Lütfen!”





Erdoğan ne dedi?



Başbakan Erdoğan, ‘Masa başı' öğretmen almadıklarını söyleyerek “Bilişim teknolojisiyle öğretmen alınıyor. Şeffaf salonda oturuyor. Herkes oturuyor bilgisayar ortamında kuralar çekiliyor. Kim nereye düşerse, oraya düşüyor. Bu uygulama hiç bir dönemde yapılmadı. Biliyorsunuz imtihanlar yapılıyordu, imtihanlar neticesinde şüpheye açık zemin vardır. Bakın şimdi 40 bin aldık, 30 binini yeni atadık. Şimdi bütün bunlara rağmen mümkün olduğunca birinci sıraya Milli Eğitimi çıkardık kadro vermede. Yüzde 50'ye yakın kadro tahsisini Milli Eğitim'e yapıyoruz. Halen açıklar var, aynen sizin gibi bazı kardeşlerimiz de görev alıyor. İmkan olsa da bütün okullarımızı öğretmenle doldursak. Ama bunun bir de bütçe dengelemesi var. Mümkün olduğunca sınıflarımızda artık hiçbir dersin boş geçmesini istemiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sizlerde bu kuralardan, puanlarda daha yüksek puan almak suretiyle bu şansı yakalarsınız” diye konuştu.





