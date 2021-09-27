Öğretmenden ağlayan birinci sınıf öğrencisine: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler!

Konya’da birinci sınıfa başlayan A.Ç.'yi, okulun ikinci gününde ağlayarak annesini istemesi üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., ''Terbiyesiz, ağla, ağla seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diyerek azarladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler hakkında A.Ç.’nin babası G.Ç., “Kızımın böyle kötü bir muameleye maruz kalması bizi çok üzdü. Öğretmeni kızımın psikolojisini bozuyor” dedi.

Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, tepki çekti. Birinci sınıfa başlayan A.Ç., okulun ikinci gününde sınıfta ağlayarak annesini istedi.

Sınıf öğretmeni Ayşe I.'nın, ağlayarak annesini isteyen A.Ç.,’ye “Terbiyesiz” diye bağırdığı, ardından A.Ç.’nin “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine; öğretmen Ayşe I.'nın, ''Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diyerek karşılık verdiği görüntülere yansıdı.

"Okulla ilk tanışan bir çocuğa böyle bağırılır mı?"

A.Ç.’nin babası G.Ç., sınıfta çekilen görüntüleri izledikten sonra okul yönetimine, kızının öğretmeninin değiştirilmesi yönünde müracaat ettiklerini söyledi. G.Ç. yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade ederek şöyle dedi:

“Kızımın okulun ikinci günü, böyle kötü bir muameleye maruz kalması bizi çok üzdü. Kızımın sınıfının değişmesi için müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Okulla ilk tanışan bir çocuğa böyle bağırılır mı? Öğretmeni kızımın psikolojisini bozuyor. Kızım okula annesiyle gidip geliyor.” (DHA)