Öğretmende Koronavirüs çıktı, okul tatil edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyü Ortaokulunda bir öğretmende Koronavirüs tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla okul 8 gün tatil edildi.

Yenigün köyü Ortaokulunda bir öğretmenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan öğretmenle birlikte dört öğretmende de temas öyküsü olduğundan, Koranavirüs salgınının kontrolü, öğretmen ve öğrencilerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince; Yenigün Ortaokulunda 4 Mart -12 Mart 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilerek, eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yolu ile devamına karar verildi. (İHA)