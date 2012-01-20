-Öğretmen ve öğrenci servisi çarpıştı MUĞLA (A.A) - 20.01.2012 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, öğrenci servisiyle öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk ve Gazi ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencileri taşıyan Bilgin Uysal (39) yönetimindeki 48 S 2787 plakalı servis minibüsü ile öğretmenleri görevli oldukları okullara taşıyan Ali Küçükyeşil'ın (41) kullandığı 48 S 3006 plakalı servis minibüsü, Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada Begüm Duman (14), Rabia Yaşar Duman (12), İbrahim Burdurlu (11), Emine Müşra Nur Karataş (13), İrem Sena Köz (13), Emine Ela Ayhan (17), Bahadır Ali Uysal (11), Firüze Özmen (7), Tuana Küçükdöğerli (7), Selin Köz (15), Berkay Mustafa Uysal (6), Burçin Köz (8) Zeliha Lafçı (8) ve Meltem Toklu (8) isimli öğrenciler ile öğretmen Elvin Köse (45) ve öğrenci servisi sürücüsü Bilgin Uysal yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.