Öğretmen öğrenci aşkı ölümle bitti

35 yaşındaki öğretmen, 19 yaşındaki öğrencisine aşık oldu. Öğrencisi ayrılmak isteyince çılgına dönen öğretmen aracını gölete sürdü.



Uşak Ticaret Meslek Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü öğretmenlerinden 35 yaşındaki Murat Demirci'nin, sevgilisi olduğunu ileri sürülen aynı okulun son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki B.H.U.'nun da bulunduğu otomobili gölete sürerek, canına kıyması birbirlerini tanıyan ailelerini şoka soktu.



Uşak Ticaret Meslek Lisesi Turizm ve Otelcilik Bölüm öğretmeni 35 yaşındaki Murat Demirci, dün akşam aynı okulda öğretmen olan arkadaşı Nazım Alpkent'in 64 KT 453 plakalı otomobilini kan vermek için hastaneye gideceğini söyleyerek ödünç aldı. Otomobile, sevgilisi olduğu ileri sürülen lise öğrencisi 19 yaşındaki B.H.U.'yu da alan Demirci, dün gece saat 23.30 sıralarında Karaağaç Göleti’ne gitti. Son zamanlarda aralarından anlaşmazlık olan Demirci ile B.H.U., göletteki park yerinde tartışmaya başladı. Bunun üzerine otomobili hareket ettiren öğretmen Murat Demirci B.H.U.'ya “Birlikte ölelim” dedi ve direksiyonu gölete kırdı. Aşırı süratli olan otomobil takla atarak göletin soğuk sularına gömüldü. Otomobilin kırılan arka kapı camlarından güçlükle kendilerini dışarıya atan sevgililerden öğrenci B.H.U., yüzerek kıyıya çıkarken, öğretmen Murat Demirci boğularak yaşamını kaybetti. Olayın duyulması üzerine olay yerine gelen jandarma, Murat Demirci'nin cesedi sudan çıkarılarak Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. B.H.U. da tedavi için aynı hastaneye götürüldü. Genç kıza, psikolojik destek verildiği öğrenildi.



Ailece tanışıyorlar



Başından daha önce bir evlilik geçen iki çocuk babası Murat Demirci ile B.H.U.'nun ailecek tanıştıkları, iddiaya göre de 3 aydır gizli aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Bu süre zarfında aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışıp, gölete sürdüğü otomobilde can veren Demirci'nin ölümü yakınlarına ancak hastanede haber verilebilirken, her iki aile de büyük şok yaşadı.



Arkadaşları anlamış



Murat Demirci'nin ölümü ile gerçekleşen olayın ardından Demirci'nin mesai arkadaşları ise olaya hala inanamadıklarını dile getirdi. Uşak Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Cengiz Yalçın ve mesai arkadaşları okullarında Otelcilik ve Turizm öğretmenliği yapan Murat Demirci'nin içine kapanık ancak başarılı bir kişi olduğunu söylediler. B.H.U.'nun sınıf arkadaşları ise öğretmenleri ile Ulusoy'un yakınlıklarını sezdiklerini, fakat olumsuz bir şey görmediklerini aktardılar.



Öte yandan, Uşak Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabası ile halat bağlanan otomobil kurtarıcı yardımı ile sudan çıkarıldı. Demirci'nin meslektaşları da, gölete gelerek aracın sudan çıkartılışını izledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

