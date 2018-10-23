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Kültür-Sanat

Öğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisi

AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, emekli resim öğretmeni Nesibe Sözen ve eşi emekli tarih öğretmeni Aytekin Sözen tarafından 'Kemik üzerine minyatür' sergisi açıldı

23 Ekim 2018 17:09

AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, emekli resim öğretmeni Nesibe Sözen ve eşi emekli tarih öğretmeni Aytekin Sözen tarafından \'Kemik üzerine minyatür\' sergisi açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sergi Salonu\'ndaki serginin açılışında,  Yenipazar Efeleri Yaşatma Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Emekli öğretmenler Nesibe ve Aytekin Sözen\'in hayvan kemiklerini çeşitli aşamalardan geçirerek, hediyelik eşyalara dönüştürdüğü sanat eserlerinin yer aldığı sergi, ilk günden büyük ilgi gördü. \'Kemik üzerine minyatür\' sergisi, 27 Ekim\'e kadar gezilebilecek.

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