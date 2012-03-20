Öğretmenin attığı dayak haber olunca okuldan atıldı

T24 - Konya'da Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Ali K. tarafından dövüldüğü iddiasıyla ambulansla hastaneye kaldırılan 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki A.A.'nın, okulda dayak yediği basında haber olarak yer alınca, tasdiknameyle uzaklaştırıldı.

A.A. nın öğretmeninden dayak yemesi, gazetelerde haber olunca okul müdürlüğü A.A. hakkında soruşturma başlattı.

Hasan Dönmez'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu, A.A.’ya ’Okul Müdürlüğü’nden izin almadan basına bilgi vermek’ suçlamasıyla ’Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma’ cezası verdi. Dayak iddiasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Merkez Selçuklu İlçesi’ndeki Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören A.A., 6 Mart Salı günü, teneffüste Arapça öğretmeninin dersi projeksiyon sınıfında yapacağını söylemesi üzerine, yoklama defterini projeksiyon sınıfına götürüp masaya bıraktı.

İddiaya göre A.A. sınıftan çıktığı sırada bir önceki dersini orada tamamlayan coğrafya öğretmeni Ali K., yoklama defterini öğrencinin sırtına fırlattı. Ardından da A.A.’nın yanına gelip koluna girerek, ”Sen ne yapıyorsun, defteri niçin masanın üzerine bıraktın ?” dedi. A.A. da, Arapça öğretmeninin bu sınıfta ders yapacağını söylemesi üzerine defteri getirdiğini söyledi. Öğretmen Ali K., ”Ben burada ders yapıyorum. İkinci dersi de burada yapacağım” diyerek tekme ve yumrukla öğrenciyi dövmeye başladı. A.A. da bu sırada kendisini korumak için öğretmeni itti.

Öğrenciler kurtardı

Araya öğrencilerin girmesiyle kurtulan ve burnu kanayan A.A., müdür yardımcısının odasına gidip durumu anlattı. Daha sonra da ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenen öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine polis merkezine getirilen öğretmen Ali K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan A.A. da taburcu oldu.

Okuldan katıldı

A.A.’nın öğretmeninden dayak yemesi, gazetelerde haber olunca okul müdürlüğü A.A. hakkında ’Okul kılık kıyafet kurallarına uymadığı, Coğrafya öğretmeni ile münakaşa olayı yaşadığı ve okul hakkında okul müdürlüğünden izin almadan medyaya bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu, 16 Mart Cuma günü, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmenliği’nin 12’nci maddesi gereğince ’Okul Müdürlüğü’nden izin almadan basına bilgi vermek’ suçlamasıyla ’Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma’ cezası verdi.

'Hastaneye kaldırıldığı için haberi yayınlandı'

Kardeşinin hastaneye kaldırıldıktan sonra gazeteciler tarafından haberinin yapıldığını belirten ağabeyi Atakan A., şunları söyledi:

”Hastanede bulunan muhabir arkadaşlar olayı duyup bizimle konuştular. Ertesi günde gazete ve internet haber sitelerinde haber olarak yayınlandı. Daha sonra kardeşim hakkında soruşturma başlatılıp, okuldan atıldı. Bu olayın basına yansımasını sağlayan kardeşim değil, kardeşim darp edilip hastaneye gittiğinde orada zaten olayı gören muhabirler vardı. Röportaj da okul içerisinde yapılmadı. Okul saati de değildi. Ama kardeşimi basına haber verdin diye tasdikname verdiler.”

Kardeşinin öğretmeninden dayak yediği anın görüntülerinin okulun koridordaki güvenlik kamerası tarafından kayıt edildiğini öne süren Atakan A., öğretmen hakkında şikayetçi oldukları için soruşturma başladığından görüntülerin de Cumhuriyet Savcılığı’nda olduğunu belirtti.

Dayak iddiasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, A.A.’nın ’Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma’ cezası hakkında açıklama yapmak istemediğini belirtti.