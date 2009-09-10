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Öğretmen cinayetinin şüphelileri teslim oldu

10 Eylül 2009 15:31

Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki öğretmen Mustafa Yaprak'ın cesedinin evlerinde bulunduğu meslektaşı 33 yaşındaki Aslı Alp ile eşi 44 yaşındaki Şükrü Alp polise teslim oldu.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Yaprak, ortadan kayboldu. Yakınları dün sabah Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek öğretmenin 2 gündür kayıp olduğunu ve bulanamadığını bildirdi. Polis, Yaprak'ın gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Anadolu Tekstil Meslek Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Aslı Alp'in evinde olabileceği bilgisi üzerine bu yönde çalışma başlattı. Eşi Şükrü Alp'in yurt dışında çalıştığı öğrenilen öğretmenin Selçuklu Mahallesi'ndeki evinde Mustafa Yaprak başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Evde cinayette kullanılan tabanca ve boş kovana rastlanmadığı gibi sahibi Aslı Alp da bulunamadı.

Mustafa Yaprak'ın muhtemel bir cinayete kurban gittiği üzerinde duran polis, bir süredir ayrı yaşayan ev sahibi 1 çocuk annesi Aslı Alp ile kocası Şükrü Alp'in peşine düştü. Cinayetin kilidini çözmesi beklenen Alp çiftinin Adana'da yakınları olduğunu saptayan polis, kentte belirlenen adreslere ardı ardına baskınlar yaptı. Yakınlarının evlerinin arandığını duyan Alp çifti bu gelişme üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Alp çift, olayla ilgili gözaltına alınarak götürüldüğü Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Yurt dışında çalışan Şükrü Alp'in aralarında sorunlar bulunan eşi Aslı Alp ile bir süredir ayrı olmasına rağmen kıskançlık ve aldatma nedeniyle cinayeti işleyebileceği üzerinde duruluyor.


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