Öğretmen cinayetinin şüphelileri teslim oldu

Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki öğretmen Mustafa Yaprak'ın
cesedinin evlerinde bulunduğu meslektaşı 33 yaşındaki Aslı Alp ile eşi 44
yaşındaki Şükrü Alp polise teslim oldu.
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda fen bilgisi öğretmeni
olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Yaprak, ortadan kayboldu.
Yakınları dün sabah Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek öğretmenin 2 gündür
kayıp olduğunu ve bulanamadığını bildirdi. Polis, Yaprak'ın gönül ilişkisi
olduğu iddia edilen Anadolu Tekstil Meslek Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Aslı
Alp'in evinde olabileceği bilgisi üzerine bu yönde çalışma başlattı. Eşi Şükrü
Alp'in yurt dışında çalıştığı öğrenilen öğretmenin Selçuklu Mahallesi'ndeki
evinde Mustafa Yaprak başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Evde cinayette kullanılan tabanca ve boş kovana rastlanmadığı gibi sahibi Aslı
Alp da bulunamadı.
Mustafa Yaprak'ın muhtemel bir cinayete kurban gittiği
üzerinde duran polis, bir süredir ayrı yaşayan ev sahibi 1 çocuk annesi Aslı Alp
ile kocası Şükrü Alp'in peşine düştü. Cinayetin kilidini çözmesi beklenen Alp
çiftinin Adana'da yakınları olduğunu saptayan polis, kentte belirlenen adreslere
ardı ardına baskınlar yaptı. Yakınlarının evlerinin arandığını duyan Alp çifti
bu gelişme üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Alp çift,
olayla ilgili gözaltına alınarak götürüldüğü Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nde
sorguya alındı.
Yurt dışında çalışan Şükrü Alp'in aralarında sorunlar
bulunan eşi Aslı Alp ile bir süredir ayrı olmasına rağmen kıskançlık ve aldatma
nedeniyle cinayeti işleyebileceği üzerinde duruluyor.